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Yılın Ahisi Ayakkabıcı Hüseyin Vefat Etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından 2009 yılında Yılın Ahisi seçilen Ayakkabıcı Hüseyin Toper 90 yaşında hayatını kaybetti.

yılın ahisi ayakkabıcı hüseyin vefat etti
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Yılın Ahisi Ayakkabıcı Hüseyin Vefat Etti

2009 Yılının Ahisi Ayakkabıcı Hüseyin Vefat etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından 2009 yılında Yılın Ahisi seçilen Ayakkabıcı Hüseyin Toper 90 yaşında hayatını kaybetti.

Malatya Ayakkabıcılar Çarşısı’nda uzun yıllar sanatkarlık yapan ve ayakkabıcı Hüseyin olarak bilinen Hüseyin Toper vefat etti. 2009 yılında Ahilik Haftasında Yılın Ahisi seçilen 90 yaşındaki Toper’in vefat haberini MESOB Başkanı Keskin yayınladığı mesajda verdi. Keskin, “Bugün bir Ahimizi daha kaybettik… Malatya Ayakkabıcılar Çarşısının Ahilerinden, 2009 Yılın Ahisi, Ahimiz Hüseyin Toper (90) vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan Rahmet, ailesi, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Esnaf camiamızın başı sağ olsun.” dedi.

(Bülten)

Malatya Haber

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