yıldız oyuncu malatya maçıyla sahne alabilir!

Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yeni transferi Miralem Pjanic’in lisansını çıkardı. Siyah beyazlı kulüp, La Liga ekiplerinden Barcelona’dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik oyuncu kadrosuna dahil etti. İstanbul ekibinin yeni transferi Miralem Pjanic, 20 milyon Euro ile aynı zamanda Süper Lig’in en değerli oyuncusu oldu. Yıldız futbolcu teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde 11 Eylül’de Yeni Malatyaspor ile oynanacak müsabakada Türkiye’deki ilk resmi maçına çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ