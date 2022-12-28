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Anasayfa / Gündem / Yılbaşı tedbirleri alınıyor

Yılbaşı tedbirleri alınıyor

Yılbaşı tedbirleri alınıyor
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Yılbaşı tedbirleri alınıyor

Malatya Valiliği tarafından yılbaşı tedbirleri ile ilgili yazılı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada,” Yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.” denildi.

Malatya Valiliği, “Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda; Yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisinde ve Kadın Doğum ile Çocuk Acil Servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. Vatandaşlarımız ve ilgili birimler ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralara başvuracaklardır. Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.  (Bülten)

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