YILBAŞI ÖNCESİ HAREKETLİLİK

YILBAŞI ÖNCESİ SEBZE PAZARINDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yılbaşı öncesi yeni yıla evde girecek vatandaşların meyve aldıklarını söyleyen sebze pazarı esnafı Yerli Aktaş, güncel meyve fiyatları hakkında bilgi vererek, “Mandalina ve elma 10 TL, Greyfurt 12 TL, Trabzon hurması, nar ve kivi 15 TL” dedi.

Yılbaşına günler kala sebze ve meyve pazarında hareketlilik yaşanıyor. Malatya’da sebze ve meyve alışverişinin en ucuz olduğu yerlerden biri de merkezde bulunan sebze pazarı. Yılbaşı öncesi bir hareketlilik yaşanan sebze pazarındaki esnaflar, güncel sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi vererek BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundular.

Yeni yıl öncesi birçok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de bir hareketlik yaşanıyor. Uzun süredir ekonomik koşullarından dolayı bir durgunluğun yaşandığı Malatya sebze ve meyve pazarında yılbaşı öncesi bir hareketlilik başladı, esnafların yüzü güldü.

“PAZARDA BİR HAREKETLİLİK YAŞANIYOR”

Sebze ve meyve fiyatlarının devletin ihracat kotası koymasından dolayı gayet iyi olduğunu söyleyen Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, “Yılbaşı öncesi az da olsa pazarda bir hareketlilik yaşanıyor. Satışlarımız gayet iyi. Yeni asgari ücretin açıklanması ile birlikte vatandaşların tekrar alım gücü yükseldi” şeklinde konuştu.

“YILBAŞINI EVDE GEÇİRECEK VATANDAŞLARIMIZ GENELLİKLE MEYVE ALIYORLAR”

Sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi veren sebze pazarı esnafı Yerli Aktaş, “Fiyatlar gayet uygun yılbaşı öncesi talep uygun, yılbaşını evde geçirecek vatandaşlarımız genellikle meyve alıyorlar. Mandalina ve elma 10 TL, Greyfurt 12 TL, Trabzon hurması, nar ve kivi 15 TL. Sebze fiyatları biber ve domatesin kilosu 10 TL, kabak 5 TL, patlıcan ve salatalık 10 TL, patates 7,5 TL, soğan ise 12,5 TL. Yılbaşı öncesi vatandaşların talebi iyi” İfadelerine yer verdi.