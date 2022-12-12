“Yıl 1974 o zamanlar Malatya’da çim saha yoktu”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Futbola toprak sahada başlayıp yine toprak sahada bıraktığını söyleyen Erdal Karabağ, “Bizim zamanımızda çim saha yoktu, toprak sahada futbol oynuyorduk biz. Bir tek bir grup maçı için Sivas’a gittiğimizde çim saha gördüm. Yıl 1974 o zamanlar Malatya’da çim saha yoktu” dedi.

BUSABAH TV Youtube kanalında her ay yayınlanan Nostalji Malatya programının bu ay ki konuğu gazeteci, futbolcu ve birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık yapan Erdal Karabağ oldu. Karabağ, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, gazeteci kimliğinden ve Malatyaspor’dan bahsederek anılarını BUSABAH TV izleyicileri ile paylaştı.

İlk olarak Malatya’da Malatyalılar Derneğinin kuruluş sürecinden bahseden ve daha sonra gazetecilik ve futbol kariyeri ile ilgili anılarını anlatan Karabağ, izleyicileri adeta zamanda tarihi bir yolculuğa çıkararak Malatya’nın dünü ve bugünü arasında bir kıyaslama yaptı.

“AKADEMİK BİR DERGİYDİ”

‘Malatya’da Malatyalılar Derneği’nin kurulum süreci hakkında bilgi veren Erdal Karabağ, “Böyle bir dernek kurmak Raşit Kısacık’ın aklına gelmişti. Raşit Malatya’ya geldikten sonra Hadi amca’nın da teşvikiyle Hadi Çekirdek, Ertan Tufanda, eczacı Raşit Alaçık, Erhan Onel ve ben kurucular olarak derneği kurduk. Derneğin isim babası Raşit’tir, kuranda odur. Zaten kurulduğu zamanda ben önce sayman olarak görev yaptım. Sonra Raşit bir sene çalıştıktan sonra ayrıldı. Ben başkan oldum. 10 yılda ben başkanlık yaptım. Bize o zaman Malatya da kimse kalmadı mı ki bu derneği kurdunuz dediler. Biz de bunun bir kültür derneği olduğunu söyledik. Malatya’nın unutulmuş değerlerini ortaya çıkarmak, yaymak bununla ilgili yayınlar yapmak amacıyla kurduk dedik ki gerçekten de öyle oldu. İlk zamanlar Mişmiş diye bir dergi çıkardı Raşit Kısacık kardeşimiz. Ondan sonra Raşit ayrıldıktan sonra da biz bazı akademisyen dostlarımızla birlikte oturduk ‘Şeher’ isminde bir dergi çıkarmaya başladık. Daha çok akademik bir dergiydi. Araştırmalara dayanan, araştırma ağırlıklı bir dergi çıkardık. O da 4 sayı çıktı. Dört sayıyı çıkarttık. Çünkü reklam bulamadık, Malatya’da reklam bulamadık biz. Kapı kapı dolaşmak benim işime gelmedi, telefonla birkaç dostumu aradım ama ancak 4 sayı çıkarabildik. Ondan sonra üzülerek kapattık. Dergimiz gerçekten harikaydı. Tam akademik tarzda yazılmış sayıştay raporu gibi bir dergiydi.” şeklinde konuştu.

“FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ YAZIYA DÖKTÜK”

Gazeteciliğe başlama sürecindeki anılarını anlatan Karabağ, “Gazetecilik kimliğim çok uzun sürmedi. Malatyalılar Derneği’ndeyken bir sergi açmıştık. Bir kardeşimiz Yaşar Karaaslan’la birlikte buna teşvik etmişti. Malatyalı futbolcuların resimlerinden oluşan sergi yapalım dedi. Beraberce o zaman kültür sanat derneğiydi zannedersem onların dernek. O dönem birkaç yere telefon ettim. Benim dostlarım, eski futbolcu arkadaşlarım falan, yüzlerce fotoğraf geldi. Onların içinden yüz altmış tanesini seçtik, yaptırdık, camlattık. Bir hastane de bize sponsor olmuştu. Güzel bir sergi yaptık, o sergiden sonra fotoğraflar olduğu gibi duruyordu. O zamanlar Bakış gazetesinde çalışan bir arkadaşım ‘Bunlar burada kalması yazıya dökelim’ dedi. Biz peki dedik ve sergiyle ilgili fotoğrafların hepsini yazıya döktük. Önce o fotoğraflardaki kişilerin özgeçmişlerini yazdık, bunu yaparken de birebir karşılıklı olarak görüşme gerçekleştirdik. İl dışında olanlar yazılı olarak gönderdiler. Malatya’da olanlar birebir geldi. Söylediler, biz yazdık ve bir yıl boyunca çok güzel 180 futbolcunun, eski futbolcunun, amatör, profesyonel, Malatyalı futbolcuların öz geçmişlerini ve anılarını yazdım. Benim gazetecilik serüvenim böyle başlamıştı” ifadelerine yer verdi.

“ŞİMDİ SAHİP YOK”

Futbol’a toprak sahada başlayıp yine toprak sahada bıraktığını belirten Erdal Karabağ, “Bizim zamanımızda çim saha yoktu, toprak sahada futbol oynuyorduk biz. Bir tek bir grup maçı için Sivas’a gittiğimizde çim saha gördüm. Yıl 1974 o zamanlar Malatya’da çim saha yoktu. Osman Çağlı zamanında çimlendirildi sahalar, gittiler bazı bölgede çimleri söktüler, paket paket getirdiler. Osman amcanın gerçekten Malatya’da, Malatya’nın futboluna büyük hizmetleri vardır. Kim ne derse desin. Şu anda zaten Malatya’nın futbolu ortada. Küme düştü her bakımdan. Amatörümüzde küme düştü. Profesyonel takımımızda. Ben Malatyaspor’un bundan sonra kolay kolay düzeleceğini, toparlanacağını zannetmiyorum. Çünkü geçmişte yine sahibi vardı. Düştüğü zaman da sahipleri vardı. Şimdi sahip yok. Bu senede hemen hemen düşmeyi, garantiledi 3-5 maç sonra. İnşallah mahcup oluruz, kurtulur ama zannetmiyorum. Günümüzde profesyonel bir kulübü idare etmek çok zor. Öyle zengin başkanla, zengin yönetim kuruluyla olacak bir şey değil. Akıllı olacaksınız. Bu işin ticaretini yapıyorlar. İşte ayakta duran kulüpleri görüyoruz. Bizim bir tane futbolcumuz para etmiyor. Sattığın zaman kimse almıyor” dedi.