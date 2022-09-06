Yıkım kararıyla gelen endişe

Veliler destek bekliyor

ESVET TÜRKOĞLU

Kemal Özalper İlk ve Ortaokulu için yıkım kararı çıktığını dile getiren veliler, bu konuda kendilerine resmi bir bilgi verilmediğini öne sürdüler. Veliler, öğrencilerin 3 okula dağıtımının yapıldığını belirterek, taşıma konusunda MOTAŞ’tan destek beklediklerini ifade ettiler.

Kemal Özalper ilk ve ortaokulu için yıkım kararı alınması velileri telaşlandırdı. Okulların açılmasına az bir süre kala okulun durumu başta olmak üzere öğrencilerin hangi okullara verildiği konusunda herhangi bir bilgileri olmadığını dile getiren veliler, dün Malatya Valiliği önüne gelerek, bu konuda Vali Hulusi Şahin’le görüşmek istediler. Burada da basın mensuplarıyla görüşen veliler, sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını dile getirdiler.

Oğlunun Kemal Özalper Ortaokulu’nda okuduğunu dile getiren Aliekber Tanış, okulda eşyaların taşındığını söyledi.

“ARAÇ GÜZERGÂHI YOK”

Sorunlarının çözüleceğine inandıklarını ifade eden Tanış, “Bize gelen mesajlarda öğrencilerin Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu’na gönderileceği söylendi. Sonra vazgeçildi. Akabinde öğrencilerin Abdulhamit Han Ortaokulu’na taşınacağı dile getirildi. Ama resmiyette böyle bir yazı yok. Pazartesi okullar açılmasına rağmen bununla ilgili bizlere resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca bu okula öğrencilerimize gönderebileceğimiz bir araç güzergâhı yok. Öğrencilerimiz okullara tek başına gidemezler. Bunun yazı-kışı, soğu-sıcağı olacak. Bundan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MOTAŞ otobüslerinden birisinin öğrencileri taşımasını istiyoruz. Öğrencileri Kemal Özalper Ortaokulu’nun oradan alacak ve eğitim göreceği yere götürüp, getirecek. Sınavların kapasitesini merak ediyoruz. Sınıf mevcudu 50-60 kişi olursa eğitim nasıl verilecek, bunu merak ediyoruz. Hem ulaşım hem de eğitim yönünden bayağı bir problem yaşanacağını düşünüyoruz. Yetkililerimizin bu duruma bir çare bulacağını canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN HEPSİ BİR OKULA VERİLDİ”

“Mağduruz” diyen Kader Bakır isimli veli de, “Çocuklarımızın hepsi bir okula verildi. Kimi Özel İdare kimi Mustafa Kemal ilkokuluna kimi de Abdulhamit Han Ortaokulu’na verildi ve 2-3 çocuğu olanlar var. Hepsi okullara nasıl taşınacak, bilemiyoruz. Ne yapacağız? Biz buraya çare bulmaya geldik. Hem Özel İdare’ye hem de Abdulhamit Han Ortaokulu’na servis talep ediyoruz. Çünkü bunun yazı, kışı var. Çocuklarımız nasıl okula gidecekler?” dedi.