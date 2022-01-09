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Yıkılan metruk evin enkazı altında kalan şahıs hayatını kaybetti

yıkılan metruk evin enkazı altında kalan şahıs hayatını kaybetti
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yağmurun ardından yıkılan metruk binanın enkazı altında kalan 5 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ikamet eden Mehmet Karayiğit (42), kullanılmayan metruk bir evin yanından geçtiği esnada yağıştan dolayı çöken metruk evin enkazı altında kaldı. Durumu fark eden köylüler Mehmet Karayiğit’in yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler tarafından kısa sürede enkaz altından çıkarılan 5 çocuk babası Karayiğit, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Karayiğit, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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