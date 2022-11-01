YETİŞTİRİCİLERE BÜROKRASİ ENGELİ

Akın: Bürokrasiyi azaltmamız lazım

HÜSEYİN KOCAMAN

Yetiştiricilerin yaşadığı bürokrasi engelini dile getiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bürokrasinin azaltılması gerektiğini kaydetti. Akın, masa başından kırsalı bilmeyenler tarafından kırsalla tamamen çelişen kararlar alındığını ileri sürerek, “Böylesi kararların uygulanabilirliği de yok. Bu nedenle bürokrasiyi azaltmamız, evrak yükümlülüğünden kurtulmamız lazım” dedi.

Malatya Tarım Platformu ve Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, son zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı telef olan küçükbaş hayvanlarla ilgili konuştu. Öte yandan yetiştiricilerle ilgili desteklerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Akın, BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle küçükbaş hayvanların bazı nedenlerden dolayı telef olduğunu ifade eden Akın, geçen yıl ve geçtiğimiz günlerde Yazıhan ilçesinde çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

“TEDBİRLERİMİZİ ALMAMIZ LAZIM”

Devlet destekli çok güzel ağıllar yapılabileceğini dile getiren Akın, “Yetiştiricilerimiz babadan, dededen, atadan kalma usullerle hayvancılık yapıyorlar. Yetiştirici derme çatma bir çadır kurup öyle yetiştiricilik yapıyor. Yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ve çiftçilerimiz mutlaka TARSİM sigortalarını daraltılmış ve genişletilmiş olarak yaptırmaları gerekiyor. yetiştiricilerimizin tapusu olmasına rağmen ve TKDK’dan makine ve ekipman desteği almaları gerekirken, bu destekten faydalanmayanlar var. Yetiştiricilerimiz derme çatma çadırlar yerine çok güzel ağıllar yapabilirler. Çünkü devletin bu yönde destekleri var. Yetiştiricilerimiz bu tür desteklerden faydalanıp, çok güzel ağıllar yaparlarsa bu tür telefler bir daha yaşanmaz. Bu teleflerin önüne geçilebilmesi için önlemler alınmalı. Biz danışmanlık konusunda gerekli olan sözleri verdik. Biz değil kut, bir kedinin, bir sansarın hatta bir farenin girebileceği yerler yapmamamız gerekiyor. Çok güzel ağıllar yapmamız, etrafını da çitlerle çevirmemiz gerekiyor. Tedbirlerimizi almamız lazım” diye konuştu.

“BÖYLESİ KARARLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ DE YOK”

Yetiştiricilerin yaşadığı bürokrasi sıkıntısını da anlatan Akın, “Bürokraside yetiştiriciler için bazı engeller var. Bunların azaltılması gerekiyor. Biz bununla ilgi uğraşmıyoruz. Yetiştiricilerimiz bununla ilgili çok fazla uğraşa girmiyor. Biz, ‘Siz uğraşın, biz de destek verelim’ diyoruz. Yetiştiricilerimizin tapu kadastro problemi var. Bazı yetiştiriciler bu problemden dolayı destek alamıyorlar. Yetiştiriciden 10 evrak istemeye gerek yok. Yapılacak olan iş ve işlemler aynı özelliği taşıyan bir, iki evrakla da yapılabilir. Masa başından kırsalı bilmeyenler tarafından kırsalla tamamen çelişen kararlar alınıyor. Böylesi kararların uygulanabilirliği de yok. Bu nedenle bürokrasiyi azaltmamız, evrak yükümlülüğünden kurtulmamız lazım. İsraf etmememiz gerekiyor. Kâğıt, zaman israfı yapılıyor. Bu israfların önüne geçmek için 3-5 evrakla yapılacak olan bir işe, 50 evrak istemeyelim. Çünkü bu evrakların hepsi birbirine benziyor. Bürokrasinin hala azaltılmadığını, bürokrasiden kaynaklanan zorlukların hala devam ettiğini görüyoruz. Bunu da her yerde dile getiriyoruz. Biz de bu konuda yetiştiricilerimizin her türlü yanındayız” ifadelerine yer verdi.