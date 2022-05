Yetiştiriciler isyanda

Yaylalarda telefon çekmiyor!

HÜSEYİN KOCAMAN

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yayla ve meralarda yaşadıkları sorunları dile getiren Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Yaylaların birçok yerinde telefon çekmiyor. GSM şirketleri bir an önce yaylalara baz istasyonu kurmaları gerekiyor. Kimse yatırım yapmak istemiyor, sadece almak istiyorlar” dedi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, havaların ısınmasıyla birlikte yayla ve meralara giden küçükbaş üreticilerinin sorunlarını anlattı. Yetiştiricilerin bu sorunlarını uzun yıllardan bu yana dile getirdiklerini dile getiren Akın, yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Yetiştiricilerin yaylalara gitmeye başladıklarını dile getiren Akın, yetiştiricilerin yayla çıkışlarında gerek yol güzergâhlarında gerekse yayladaki sosyal ihtiyaçlarla ilgili birtakım sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

“BİRAZ DA YATIRIM YAPIN”

“Yaylada elektrik, telefon sorunlar hat safhada” diyen Akın, şunları kaydetti:

“Yaylaların birçok yerinde telefon çekmiyor. Biz GSM şirketlerinin birçoğuyla görüştük. İnsanların cenazesi, hastası ve başka bir acil durum olduğunda 2-3 kilometre çıkıp telefon çeken bir yer bulup, birilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bu çok acı bir durum. Yetiştiricilerimiz 6-7 ay yaylada kalıyorlar. GSM şirketleri bir an önce yaylalara baz istasyonu kurmaları gerekiyor. Kimse yatırım yapmak istemiyor, sadece almak istiyorlar. Biraz da yatırım yapın, biraz da insanları düşünün. Sadece alan olmayacaksın. O kadar para harcanıp, reklam yapılıyor. Bu kadar çekim gücü var deniyor. Ama bir tepenin arkasına gittiğiniz de telefon çekmiyor. Hizmet yok, sıkıntı hat safhada. Yaylalarda yılan, akrep sokması gibi birçok hadise yaşanıyor. Yetiştiricilerimiz yaylalarda risk altında yaşıyorlar. Biz bu konuyu her yıl dile getirip, dilekçe veriyoruz. Maalesef halen bu sorun devam ediyor. Her yayla sezonunda aynı problemleri dile getiriyoruz.”

“SULUK VE SIVATLAR 3 YILDIR YAPILIYOR”

Yetiştiricilere yapılan hizmetlerin amma hizmeti olmadığını belirten Akın, “Kalifiye çoban bulmak, çoban çalıştırmak çok zor. Çobanlık meziyetli bir iş olduğu için çoban bulmak yetiştiriciler için ayrı bir problem oluşturuyor. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bu problemlerin çözülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Suluk ve sıvatlar 3 yıldır yapılıyor. Bununla ilgili emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bu konuda belediyelerimiz de artık bizlere destek vermeye başladılar. Bu anlamda Büyükşehir ve bazı ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Destek olmayan diğer belediyelerimize de bu durumun örnek olmasını istiyoruz. Bu hizmetlerden hem üreticilerimizin hayvanları hem de vahşi hayvanlar yararlanıyor. Bu hizmet tamamen amma hizmeti. Bu lüks değil, sadece bu temel ihtiyaç” ifadelerini kullandı.

“SADECE TEDBİR ALMALIYIZ”

Akın, kene ile ilgilide konuşarak yetiştiricilere şu uyarılarda bulundu:

“Öyle bir parazit ki, hissetmiyorsunuz. Yapıştığını gördüğünüz zaman hiç karışmayacaksınız. Keneyi çıkartıp, atmak yanlış ve ölüm riski daha çok artıyor. Bu nedenle bu işi sağlıkçı ve uzman isimlere bırakacaksınız. Pantolonlarımızı çoraplarımızın içine koyacağız veya çizme giyeceğiz. Çobanın ayak basmadığı yer yok. Sadece tedbir almalıyız. Bunlar da birer örnektir. Tedbirimizi kesinlikle almalıyız.”