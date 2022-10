Yetimlere Sahip Çıkmak İslami Bir Sorumluluktur

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak Dernek Binasında Basın Açıklaması Düzenledi.

“Kış Mevsimi yaklaşıyor yetimlerimize Odun ve Kömür ihtiyacımız var hayırsever iş insanlarına çağrıda bulunuyoruz yetim yüzü gülsün “ diyen Başkan Çolak Yetim için gelecek gün geçmiş gündem daha zor. Yaklaşan kış mevsimi kimilerimiz için nostaljik bir anlam ifade etsede . Yetim ailelerimiz için kaygı ve yakacak tedarik etmenin telaşıyla geliyor. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zor zamanları ancak yardımlaşarak geride bırakacağımıza inanan bizler Yetimler Kervanı Derneği olarak siz kıymetli yardımseverlerin desteğini beklediğimizi bilvesile söylemiş olalım dedi.

“508 yetim öksüz ve kimsesiz ailemize sizlerin rızıklarından ayıracağınız imkanları ulaştırmak İçin bir çağrıda bulunmak bizim boynumuzun borcu” olduğunu ifade eden Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, Eğer siz kayıtsız bigane kalmazsanız bu çağrımıza onlarda bu kışı her türlü zorluğa rağmen sıcak yuvalarında evlatlarıyla geçirecekler. Her ailenin ihtiyacı neyse yetim ailelerimizin de ihtiyacı yakacak, gıda kışlık giyim ayakkabı vs. İmkânlar dâhilinde ümmete emanet yetim ailelerimize sahip çıkarak üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirelim diye çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Artan yakacak fiyatları bizlerin cömertliğinden fazla olamaz. Siz değerli hemşehrilerimizi başta olmak üzere çağrımızın ulaştığı herkesten desteklerini bekliyoruz şeklinde konuştu. (İHA)