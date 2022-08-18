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Yetimler Kervanı’ndan Aşure etkinliği

Yetimler Kervanı’ndan Aşure etkinliği
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Yetimler Kervanı’ndan Aşure etkinliği

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle 4 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Malatya’da Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri devam ediyor. Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle 4 bin kişilik aşure ikramı yapıldı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi verildi.

Dernek Başkanı İhsan Çolak, Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Aşure bizim için önemlidir. Buradaki en dikkat çeken yönü, aşurenin içerisindeki farklı tahılların bir araya getirilerek tatlı bir sunum olmasıdır. Ülkemizdeki farklılıklar zenginliğimizdir düsturu ile tatlı bir ortama vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Çolak, derneklerine kayıtlı ailelere aşure ikramında bulunduklarını belirterek, “4 bin  kişilik hazırladığımız aşureyi ikram ediyoruz. Vatandaşlar evlerine götürüyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınız kabul etsin” dedi.

“AŞURE KARDEŞLİĞİMİZİN TEMSİLDİR”

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz ise toplam iki gün sürecek aşure etkinliklerinde vatandaşlara aşure ikramlarının olacaklarını belirterek, “Kardeşliğimizi pekiştirerek her gün yeniden canlandırarak ülkemiz ve memleketimizin her bir köşesinde bu tip kavramların diri tutulmasıyla kardeşliğimize katkı sağlanacaktır.  Aşurelerin ne kadar kıymetli olduğun,  Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bizler görüyoruz. Bize destek verenlere ve gönüllü ailelerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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