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Yeşilyurt’un zirve yürüyüşü sürüyor

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 6.hafta sonunda 11 puan ve gol averajıyla 3.sırada yer aldı.

yeşilyurt’un zirve yürüyüşü sürüyor
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Yeşilyurt’un zirve yürüyüşü sürüyor

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 6.hafta sonunda 11 puan ve gol averajıyla 3.sırada yer aldı.

FERDİ DURDU

TFF 3.Lig 2.Grup’ta 6.haftada sahasında 68 Aksaray Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.galibiyetini aldı. Grup’ta 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan turuncu yeşilliler, 11 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Grup’ta 6.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Elazığ Karakoçan-Bayrampaşaspor: 0-0

Yomraspor-Kızılcabölükspor: 5-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 3-1

52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0

Altındağspor-Alanya Kestelspor: 0-0

İskenderunspor-Iğdır Futbol Kulübü: 4-1

Düzcespor-Kuşadasıspor: 2-0

Çarşambaspor-Hacettepespor: 1-0

Şile Yıldızspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-2

Grup’ta 6.hafta sonunda 12 puanlı 52 Orduspor zirvede yer alıyor. 11 puanlı takımlardan Kuşadasıspor averajla ikinci, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor. 10’ar puanlı takımlardan Düzcespor 4, Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ise 5.sırada yer alıyor.

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