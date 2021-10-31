yeşilyurt’un zirve i̇nadı!

9,5907$%0.65
11,1573€%-0.31
13,1775£%-0.2
550,00%-0,15
8.776,32%0,11
583767฿%-1.14847
Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup 10.hafta karşılaşmasında evinde Siirt İl Özel İdaresi Spor’u konuk etti. Yeşiltepe’de oynanan müsabakaya istekli ve hırslı başlayan Yeşilyurt Belediyespor müsabakayı ilk yarıda ve maçın son anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Turuncu yeşilliler aldığı galibiyetle puanını 18 yaparak zirve takibini sürdürdü.
MAÇTAN NOTLAR
GOL TEHLİKESİ – 27. dakikada Yeşilyurt Belediyespor’da Sinan Yazıcı’nın ceza sahası yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta konuk ekibin kalecisi Ahmet Taş gole izin vermedi.
GOL – 30. dakikada Sinan Yazıcı rakibinden topu kurtararak Selim Dedekoç’a bıraktı. Selim’in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Karabatak kafayla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
GOL TEHLİKESİ – 53.dakikada gelişen kontra atakta Yeşilyurt Belediyespor’da Selim’in pasında Caner kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
GOL TEHLİKESİ – 61.dakika Siirt İl Özel İdaresispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Harun’nun kale direğine yakın bölgeye gönderdiği topu kaleci Ogün uzanarak kurtardı.
GOL – 90+3 dakikada Sinan Yazıcı Yeşilyurt Belediyespor yarı sahasından kazandığı topu yaklaşık 30 metre sürerek girdiği rakip ceza sahası içinde Caner Çolak pasını aktardı. Caner kalecinin üstünden topu filelerle buluşturdu. 2-0
STAT: Yeşiltepe Sentetik
HAKEMLER: Ömer Şivka, Sedef Aktan, Mustafa Çevik, İlkay Selçik
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 10.Deniz Ataç (Dk.72 Emre Baysal), 7.Alpay Aldemir, 14.Caner Çolak, 77.Sinan Yazıcı, 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Karakaya, 29.Caner Yılmaz, 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 28.Furkan Karabatak (Dk.65 Volkan Serim).
YEDEKLER: 25.Muhammed Enes Salik, 8.Berkay Can, 5.Fatih Gürden, 11.Avni Kürşat Özmen, 99.Volkan Serim, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 6.Emre Baysal
TEKNİK SORUMLU: Hayati Palancı
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: 1.Ahmet Taş, 34.Abdullah Bal (Dk.26 Onur Alsu), 22.Ali Kılıç, 70.Barış Turan (Dk.46 Enis Gül), 20.Bartu Baladın, 33.Burak Sarı (Dk.76 Barış Çiçek), 28.Erdem Aydın, 7.Harun Koç, 8.Koray Kurt (Dk.70 Burhanettin Çakırefe), 47.Mehmet Aslan, 29.Tolga Cevher.
YEDEKLER: 13. Mehmet Mert Pala, 77.Ahmet Can Genç, 6.Ahmet Keşli, 18.Barış Çiçek, 9.Burhanettin Çakırefe, 24.Enis Gül, 23.Onur Alsu.
TEKNİK SORUMLU: Ramazan Silin
GOL: Dk.30 Furkan Karabatak, Dk.90+3 Caner Çolak (Yeşilyurt Belediyespor),
SARI KARTLAR: Dk.21 Furkan Karabatak (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.92 Harun Koç (Siirt İl Özel İdaresi Spor)
ÖMER ALİ DELİBAŞ
‘Anadolu Parsı’ Olmak İçin Beydağı’nın Zirvesine Tırmandı!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.