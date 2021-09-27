Yeşilyurt’un Yöresel Lezzetleri Bu Çarşıda!

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlandıktan sonra Yeşilyurt İŞGEM tarafından işletilen Yöresel Ürünler Çarşısı, doğal ve organik ürünlerin satışının yanı sıra yöresel yemeklerin satışıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.

Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısının yan tarafında hizmete sunulan Yöresel Ürünler Çarşısı, gerek iç ve dış mimarisi gerekse de hizmet mekânlarıyla açıldığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sofralara ve damaklara hitap eden eşsiz lezzetlerin hem satışı hem de tanıtımı için kurulan Yöresel Ürünler Çarşısına gelen vatandaşlar, günlük taze çiftlik sütü, doğal ev yoğurdu, Malatya Peyniri, kuyu zeytinleri, ev salçası, doğal sirkeler, Malatya Değirmen Bulgurları, Malatya Tarhanası ve Tarım Kredi Ürünlerine rahat bir şekilde ulaşıp, satın alabiliyor.

Hizmet sektöründe uzun yıllardır çalışmış deneyimli isimler tarafından yönetilen Yöresel Ürünler Çarşısı, doğal, organik ve sağlıklı ürünlerin satışının yanı sıra gözleme, mayalı ekmek ve yufka ekmeği başta olmak üzere yöresel yemekler, kahvaltılıklar, kelle paça, çorba ve ızgara çeşitlerinin yer aldığı zengin yemek menüsüne sahip lokantasında vatandaşlara kaliteli hizmetler sunarak, Yeşilyurt’un tanıtımına önemli destekler sağlıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerini vatandaşlarla buluşturdukları Yöresel Ürünler Çarşısına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yöresel Ürünler Çarşısını ziyaret ederek verilen hizmetler hakkında Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan’dan bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yöresel Ürünler Çarşısıyla doğal ürünlere ulaşımı kolaylaştırdıklarını söyledi. (Haber Merkezi)