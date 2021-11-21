Yeşilyurt’tan müthiş dönüş!

Hafta içerisinde teknik direktör Hayati Palancı ile yollarını ayıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor evinde İskenderunspor’u konuk etti. Grubundaki son üç maçta aldığı mağlubiyetlerle orta sıralara gerileyen turuncu yeşilliler geriye düştüğü maçta Hatay temsilcisini 3-1 yendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında İskenderunspor ile karşı karşıya geldi. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla moral bozukluğu yaşayan turuncu yeşilliler kötü gidişata son vermek çin çıktığı karşılaşmada rakibini 3-1 yendi. Zirve yarışı veren Hatay temsilcisinin Emre Gemici ile öne geçtiği maçta mücadeleyi bırakmayan Yeşilyurt Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri Alpay Aldemir, Salih Sarıkaya ve Buğrahan Kavaklı kaydetti. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı Mustafa Aydın, Hidayet Zeybek ve Uğur Çakmakçı hakem üçlüsü yönetti.

Teknik sorumlu Abdullkadir Yılmaz yönetiminde Yeşilyurt Belediyespor sahaya; Ogün Karakaya, Salih Karaya, Caner Yılmaz, Burçin Yüksel, Selim Dedekoç, Fatih Gürden, Berkay Can, Caner Çolak, Deniz Ataç, Metehan Andaç Özlü, Alpay Aldemir onbiriyle çıktı.

Teknik direktör Bülent Yenihayat yönetimindeki konuk ekip İskenderunspor ise müsabakaya; Muhammet Can Tuncer, Metehan Baltacı, Ahmet Devret, Ethem Ercan Pülgir, Fadıl Kocaoğlu, İsmail Güven, Recep Metin, Abdurrahman Kuyucu, İrfan Başaran, Enes Soy ve Emre Gemici onbiriyle başladı.

Ligin 12. haftasında Elazığ Karakoçanspor’a 3-1 kaybettikten sonra teknik direktör Hayati Palancı ile yollarını ayıran turuncu yeşilliler yardımcı antrenör Abdulkadir Yılmaz yönetiminde çıktığı karşılaşmada aldığı galibiyetle puanını 21’e yükseltti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

15.dakikada İskenderunspor’da Emre Gemici’nin şut denemesinde top ceza sahası içinde Caner Yılmaz’ın eline çarptı. Maçın hakemi beyaz noktayı işaret etti. Eski takımına karşı forma giyen Emre Gemici penaltı atışını gole çevirdi. 1-0

30.dakikada gelişen Yeşilyurt Belediyespor atağında Berkay’ın sağ kanattan kale önüne kestiği ortaya yükselen Alpay Aldemir topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1

59.dakikada Yeşilyurt Belediyespor’da Deniz Ataç ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Metehan’ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı çıktı.

67.dakikada Yeşilyurt Belediyespor’un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu kullanan Metehan Andaç Özlü’nün kale önüne kestiği topa Salih Sarıkaya kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

90+1 dakikada İskenderunspor sahasından çıkmak isterken topu kapan Buğrahan Kavaklı düzgün bir vuruşla kaleci Muhammet’in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1