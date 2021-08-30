Yeşilyurt’ta Zafer Koşusu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Yeşilyurt Zafer Koşusuna Türkiye’nin farklı kentlerinden 300’e yakın sporcu katıldı. 9 kilometrelik parkurda kıyasıya bir rekabete sahne olan koşunun ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Beylerderesi Millet Bahçesinde gerçekleşen Yeşilyurt Zafer Koşusuna etkinliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Atletizm İl Temsilcisi Mahmut Aluçluer, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettikleri 2021 yılındaki sportif etkinlikleri Yeşilyurt Zafer Koşusuyla taçlandırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Zafer Koşusuna katılan tüm sporculara başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve gazilerimizi öncelikle saygı ve minnetle anıyorum. Milletimiz ve tarihimiz için çok özel ve anlamlı bir gün olup, egemenliğimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Atletizm Federasyonu İl Temsilciliğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz Yeşilyurt Zafer Koşusuna katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin farklı kentlerinden katılım gösteren ve içlerinde Milli Takımlarımızda önemli başarılar kazanmış sporcularımızın da yer aldığı tüm atletlerimizi Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Amacımız; 30 Ağustos Zafer Bayramımızı güzel bir etkinlikle taçlandırmak, gençlerimizi sportif bir etkinlikte bir araya getirmek, Yeşilyurt’un sportif ruhunu ön plana çıkarmak ve bölgemizin doğal zenginliklerini sportif bir aktiviteyle gözler önüne sermektir. Zafer Koşumuza gösterilen yoğun ilgi hepimizi mutlu ederken, yarışmanın kıyasıya bir rekabete sahne olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim bu tür etkinliklerde tek hedefimiz, gençlerimize hizmet etmek, spora ve sporcuya destek vermektir” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Çınar, “Gençliğe ve spora sürekli yatırım yaparak ilçemizdeki sportif ruhu sürekli diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Spor kenti yapmak için dört bir tarafını ciddi yatırımlarla donattığımız, hemen hemen her hafta bir organizasyonla buluşturduğumuz Yeşilyurt’umuz için belirlediğimiz hedeflerimize bugün ki etkinliğimiz ayrı bir değer ve güzellik katmıştır. Sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir Malatya ve sağlıklı bir Yeşilyurt için hiç durmadan çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Zafer Koşumuzda bölgemizde belkide ilk kez yapılan önemli bir organizasyondur. İlkleri başaran bir yerel yönetim olarak bu alanda da bölgemizin sportif, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına destek sunmuş oluyoruz. Spor yapmaya da en elverişli bölgelerimizin başında gelen Beylerderesinin sakin ve güzel ortamında gerçekleşecek koşumuza katılan sporcularımız, doğal güzellikleri teneffüs edip adımlarını sağlıklı bir hayat için atmış olacaklar. Millet Bahçemizden başlayarak Beylerderesinin devamındaki Abdulhamit Köprünün etrafından devam edip Turgut Özal Viyadüğümüz üzerinden Millet Bahçesine kadar olan yaklaşık 9 km’lik alanda gerçekleşecek koşumuza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporcularımız bir yandan dereceye girebilmek için yoğun bir mücadele verirken diğer taraftan bu bölgemizin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacaklar. Bu güzel organizasyonda emeği ve katkısı bulunan herkesi kutluyorum ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile Atletizm İl Temsilcisi Mahmut Aluçluer’de 30 Ağustos Zafer Bayramına yakışan bir etkinlik düzenlendiğini ifade ederken, spora katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, Malatya ve farklı kentlerden katılım gösteren tüm sporculara başarılar dilediler.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Beylerderesi’ndeki Yeşilyurt Belediyesi Millet Bahçesinde düzenlenen Yeşilyurt Zafer Koşusunda Türkiye’nin farklı kentlerinden ve Malatya’dan katılım gösteren, içerisinde Atletizm Milli Takımlarında da görev alan 300’e yakın sporcu ter döktü.

Koşunun startını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile protokol üyeleri de koşunun belli bir bölümüne katılarak sporcuların heyecanına ortak oldular.

Millet Bahçesinde startı verilip, Beylerderesi göleti etrafı, Abdulhamit Han Köprüsü çevresi, Yakınca mahallesi ve Turgut Özal Viyadüğündeki toplam 9 km’lik parkurda gerçekleşen koşular sırasında sporcular kıyasıya bir rekabete girdiler.

Renkli ve çekişmeli anlara sahne olan koşunun ardından bayanlarda Dilek Öztürk birinci, Selma Çakmak ikinci, Gizem Nur Keskin üçüncü, Hasibe Demir dördüncü, Pınar Demir ise beşinci oldu. Erkeklerde ise birinci Hüseyin Can, ikinci Ömer Alkanoğlu, üçüncü Ahmet Alkanoğlu, dördüncü Sebih Bahar, beşinci ise Cengiz Karaduman oldu.

Dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve para ödüllerinin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi.

(İHA)