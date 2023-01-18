Yeşilyurt’ta yetim ve öksüz çocuklara sinema keyfi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine sinema keyfi yaşattı.

Yeşilyurt ilçesindeki çocukların ve gençlerin sosyalleşmeleri, eğitim ve kültürel seviyelerinin yükselmesi için fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiği bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz yıl faaliyete sunulan Yetim Koordinasyon Merkezindeki aktivitelerden faydalanan çocuklar ve aileleriyle sinemada buluştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine TRT Çocuk Kanalının yapımlarından ‘Rafadan Tayfa’ dizisinin sinema filmi ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ sinema filmini izleyen Yetim Koordinasyon Merkezinin minik misafirleri keyifli ve güzel anlar yaşadılar.

Çocukları bu mutlu anlarında yalnız bırakmayan Çınar, çocukların mutlu ve keyifli anlarının her şeyden kıymetli olduğunu söyledi.

Tüm çocukların mutlu ve huzurlu bir hayat yaşaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Çınar, “Bizler tüm çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Bir çocuk mutluysa tüm dünya mutludur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel seviyelerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz aktivitelerimize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Bizleri bu tür etkinliklerde hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyoruz.2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde ilk döneminin tamamlanmasına az bir zaman kala yoğun bir ders döneminden geçen çocuklarımıza moral vermek ve ikinci döneme daha güzel bir şekilde hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla bu süreçte sinema ve tiyatro başta olmak üzere sosyal ve sanatsal etkinliklerimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Bugünde TRT Çocuk Kanalının sevilen yapımlarından olan ‘Rafadan Tayfa’ karakterlerinin rol aldığı ‘‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ sinema filmini çocuklarımızla birlikte izledik. Çocuklarımızın mutluluğu ve heyecanını anlatmaya kelimeler yetmez, onların bu güzelliği, gözlerindeki parıltı bizleri sevindirmektedir. Sinema etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti, tüm çocuklarımıza iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Çınar, konuşmasından sonra çocuklar ve aileleriyle birlikte ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ sinema filmini izledi.