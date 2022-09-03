Yeşilyurt’ta Yaz Spor Okulları tamamlandı

13 branşta dört bin sporcuya eğitimler verildi!

Yeşilyurt Belediyesi’nin gençlerin yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları’ndaki 13 farklı branştaki eğitimlere katılan 4.000 sporcuya düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkı sunduğu Yaz Spor Okullarında; futbol, yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, karete, cimnastik, kick-boks, curlıng, kort tenisi, badminton ve vushu branşlarında eğitimler verildi.

Yakınca Spor Salonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanış ve sertifika takdim törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Numan Özcan, Cavit Aslan, Yeşil Spor Kompleksi Genel Müdürü Nusret Aslan, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül,antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

“KURSLARA 4 BİN ÖĞRENCİNİN KATILMASI ÖNEMLİ BİR BAŞARI”

Yaz Spor Okulları’na katılan bütün sporcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 13 farklı branşta 23 merkezde gerçekleşen kurslara 4 bin öğrencinin katılmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Çınar, sportif hizmetlerdeki başarı çıtasını her geçen gün yükselttiklerini ifade ederken, gelecekte ülkemizi ulusal ve ulusal arası şampiyonalarda temsil ederek Milli Takım forması giymeyi hayal eden gençlere Yaz Spor Okullarıyla güzel bir imkân sunduklarını söyledi.

“MİLLİ TAKIM SPORCULARI YETİŞTİRDİK”

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişim süreçlerine katkı sunacak etkinliklere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak spora, gençlere ve doğal olarak ta geleceğimize yatırım yapmaya çok büyük önem veriyoruz. Hepimizin göz bebeği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşamalarının yanı sıra vatana ve millete yararlı bireyler olarak yetişmeleri için sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizi sürekli geliştirip, ilerletiyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımızı bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktayız.13 farklı branşta 23 ayrı merkezde dört bin sporcumuzun katılımıyla düzenlediğimiz ve oldukça verimli geçen Yaz Spor Okullarımızda geleceğin Milli Takım sporcularını yetiştirdik. Buradan yetişen sporcularımızın hayalini kurdukları noktalara ulaşmaları içinde desteklerimiz devam edecektir. Biz geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini arzu ediyoruz. Bu manada spor çok önemlidir. Çocuklarımızın sporda başarılı olması, sporda kendilerini ifade edebilmeleri aslında akademik anlamda da onların başarısını arttıran birer unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Hem kişisel gelişimleri, hem vücut gelişimleri, hem psikolojik gelişimleri hem de akademik gelişimleri açısından çocuklarımızın spor yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarını spora teşvik ederek kurslarımıza gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz yapılan eğitimlerde bir yandan eğlenirken diğer taraftan öğrenerek faydalı bir tatil dönemi yaşadılar. Okulların açılmasına az bir zaman kala kurslarımıza katılan çocuklarımızı her yönden eğitmeye, onların sağlıklı ve dinamik bir hayat yaşamalarına katkı sunmaya çalıştık. Hizmete sunduğumuz yeni spor tesislerimizi de düzenlenen eğitim çalışmalarımızla daha aktif ve ilgi duyulan noktalar haline dönüştürdük. Bugünde burada hakikaten çok güzel bir manzara var, velilerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımızla birlikte Yeşilyurt’un sportif alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyoruz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın konuşmasından sonra Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren antrenörler ve sporculara kupa ve sertifikaları takdim edildi.(Bülten)