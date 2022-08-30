Yeşilyurt’ta yapılmak istenen ne?

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezonun başlamasına kısa süre kala Yeşilyurt Belediyespor’dan ilginç haber geldi. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de zirveyi gören ancak yönetim beceriksizliği yüzünden küme düşen yeşil beyazlı kulüp yöneticilerinin lige katılmamak için TFF ile görüşme yaptığı ve kulübün kapanacağı iddia edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne (BAL) düşen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kapatılmak istendiği öne sürüldü. Son 3 sezonda transfere 50 milyon TL harcanan Malatya temsilcisinin profesyonel ligden amatöre düşmesi harcanan milyonlarca liranın çöpe gitmesine neden olurken, alttan gelen Arguvan Belediyespor’un TFF 3. Lig’e yükselmesi bir nebze de olsa Malatya futbol kamuoyunun acısını hafifletmişti.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın büyük desteğine rağmen Malatya futboluna hiçbir katkı veremeyen yeşil beyazlı kulüpte Haziran ayında yapılan olağanüstü genel kurulla başkanlığa sessiz sedasız Oktay Özevren getirilmişti. Büyük uğraşlar verilerek TFF 3. Lig’e çıkarılan kulübü küme düşüren yönetimde bulunan isimlerin Oktay Özevren başkalığındaki yeni yönetim kurulu listesinde yer alması ise kamuoyundan tepki toplamıştı. Ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilen Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktörlüğe önce Ali Uçar getirilmiş, ardından teknik direktör Soner Bayram’la sözleşme imzalanmıştı. Yönetim krizini aşamayan Yeşilyurt Belediyespor’un TFF 3. Lig’e çıkması için başlatılan çalışmaların geçtiğimiz günlerde sonuçsuz kalması üzerine anlaşmaya varılan teknik direktör Soner Bayram görevi bıraktığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulübün ikinci bir şahsa devredilmesi gündeme gelirken, bu girişim de olumsuz noktalandı.

Sezonun başlamasına kısa süre kala krizin giderek derinleştiği Malatya ekibinin BAL’a katılım için yatırdığı 26 bin TL’yi almak için TFF’ye başvurduğu ifade edilirken, federasyonun bu başvuruya olumlu baktığı ancak paranın ödenmesi konusunda Yeşilyurt Belediyespor’a sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi.