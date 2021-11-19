Yeşilyurt’ta moraller bozuk!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da son haftalarda oynanan karşılaşmalarda alınan başarısız sonuçlarla büyük moral bozukluğu yaşanıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine yalnızca 3 puan yazdırabilen turuncu yeşilliler mağlup geldiği 3 haftadır ise rakip ağları sarsamıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezona tam hazır olmadan başlayarak beklentilerin üzerinde bir başarı grafiği çizen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da son haftalarda büyük düşüş yaşanıyor. Yaşanan kötü gidişatın ardından teknik direktör Hayati Palancı’nın görevine son verilirken, gözler takımın başına kimin getirileceğine çevrildi. Ligin 13.haftası itibariyle oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan turuncu yeşilliler topladığı 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

Sezon başlamadan önce Yeni Malatyaspor Kulübü ile iş birliği yapacağı açıklanan ardından bu anlaşmadan vazgeçilerek kulübün bazı isimlere satılacağı konuşularak belirsiz bir atmosferde aynı yönetimle yoluna devam eden Yeşilyurt Belediyespor o dönemde çalkantılı bir süreçten geçti. Yönetimin göreve devam etmesiyle teknik direktör Hayati Palancı ile anlaşarak sezonun başlamasına 15 gün kala yapılan transferlerle lige hazırlık süreci geçiren Yeşilyurt Belediyespor, 1.haftada Düzcespor’a 3-1 yenildikten sonra oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. İstikrarlı sonuçlar alarak bir anda ligin zirvesine kadar tırmanan Malatya ekibinin sergilediği bu başarılı gidişat her kesimden alkış toplarken kulüp içerisinde de sezon başı oluşan olumsuz havanın dağılmasını sağladı.

7 maçlık yenilmezlik unvanını ligin 9.haftasında Alanya Kestelspor’a 3-0 mağlup olarak kaybeden Yeşilyurt Belediyespor, 10.haftada içerde Siirt İl Özel İdarespor karşısında 3 puanı 2-0’lık skorla kazandı. 11.haftada ligin şampiyonluk adaylarından olan Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Yeşilyurt sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Turuncu yeşilliler, 12.haftada sahasında Bayrampaşa’ya 2-0, 13.haftada Elazığ Karakoçan’a 3-0 yenildi. Yeşilyurt Belediyespor ligin 14.haftasında evinde İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 14.haftanın maç programı ise şöyle:

Şile Yıldızspor-Bayrampaşaspor

Yomraspor-Altındağspor

Kuşadasıspor-Alanya Kestelspor

68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor

Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor

Çarşambaspor-52 Orduspor

Düzcespor-Elazığ Karakoçan

Darıca Gençlerbirliği-Iğdır Futbol Kulübü

Beyoğlu Yeni Çarşı-Siirt İl Özel İdarespor