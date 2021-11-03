Yeşilyurt’ta Atama Kararı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı Gedik Kültür Merkezi’nde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin 11. maddesi gereğince Etüt Proje Müdürü olarak görev yapan Halit Adıyaman, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü olarak asaleten ataması kararı oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce AK Partinin iktidara gelişinin 19’ncu yılını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bugün 3 Kasım 2021, partimizin millete hizmet yolunda iktidara gelişinin 19’ncu yılını geride bıraktık. AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt İlçesinde eğimli parsellerde otopark tasarım ve uygulama yapılmasına yönelik gündem maddesini İmar Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi’nde görev yapacak sözleşme personelin ücretinin belirlenmesine yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifini onayladı.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ

Belediyemiz bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi

“Belediyemizde münhal bulunan Sosyolog kadrosunda personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 Maddesinin 3 Fıkrası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince 2021 yılında tam zamanlı 1 Sosyolog Sözleşmeli personelin Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Malı Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 3 nolu Sözleşmeli Personeli Ücret Tabanları Genelgesi doğrultusunda çalıştırılması için Sosyolog Cihat Akbulut’un 12 10 2021 tarih ve 19788 sayılı Başkanlık Oluru ile ataması yapılmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Malı Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan ücret tavanları konulu 2021 yılı için yayınlanmış olan genelgenin eki 1 sayılı cetvelinin 657 sayılı Kanununa göre net aylık taban ücret tutarının ve devlet memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda yeni bir meclis kararı alınmasına gerek olmaksızın aynen sözleşmeli personellere ödenmesi, sözleşmeli personellerin bu şekilde çalıştırılması hususlarında dikkate alınarak belirtilen mevzuat kapsamında ataması yapılan sözleşmeli kadroya tabandan ücret belirlenmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınıza arz ederim.”

GÜNDEMİN 11. MADDESİ

Atamaların meclis bilgisine sunulması

Belediyemizde Etüt Proje Müdürü olarak görev yapan Halit Adıyaman 657 sayılı DMK’nun 68/B maddesine istinaden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü olarak asaleten ataması 18.10 2021 tarih ve 20190 sayılı Başkanlık Oluru ile yapılmış olup. Meclise Bilgi verilmesi hususu oy birliğiyle meclisten geçti.