Yeşilyurt’ta Alternatif Yol Güzergâhlarıyla Trafik Rahatlıyor

Çarmuzu Mahallesinde devam eden imar yolu açma çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam alanlarına ulaşımı sağlayan yollarımızı güçlü yatırımlarla akıcı ve güvenli hale getirip, bölgemizde ki yeni ticaret ve sanayi alanlarının çoğalmasına önemli destekler sunuyoruz.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcılarıyla beraber Çarmuzu mahallesinde devam eden 1.2 kilometre uzunluğundaki imar yolunda incelemelerde bulundu

Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla bölgemizde ki iş alanları içerisinde kalan 3 kilometrelik yolumuz açılmıştı, geri kalan 1.2 kilometrelik yolumuzun da açılması için çalışmalar sürüyor. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine şahsım ve mahalle sakinleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarına ulaşımı rahatlatmak için imar yollarını teker teker açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarımızı teker teker açarak yeni alternatif yol güzergahlarıyla birlikte trafik yükünü hafifleterek, bütün yaşam alanlarımıza ve sanayi bölgelerimize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. İmar yolunu açma çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak bu bölgenin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmiş olacağız. Sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın son dönemlerde büyük rağbet gösterdiği bu bölgemize ulaşımı daha akıcı hale getirip, ekonomiye ve istihdama katkı sunacak yeni yatırım alanlarınınartmasına bir destek daha vermiş olacağız.” diye konuştu.

Açılan her yeni yolun bölge ekonomisinin hareketlenmesine katkı sunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun gerek ekonomik gerekse de turizm potansiyelini hareketlendirmek için yol açma, genişletme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama gibi hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. Yol ağımız ne kadar akıcı ve konforlu olursa tüm yaşam alanlarımız o denli gelişir ve kalkınır.Yeşilyurt Belediyesi olarak ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimize rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşmak içinde bir yandan mevcut yollarımızın standartını yükseltirken diğer taraftan yeni yol güzergahlarımızı teker teker açarak, yol ağımızın konfor seviyesini artırmaktayız. Açtığımız yollar, çevre düzenlemelerimiz ve yeni sosyal yaşam alanlarımızla birlikte bütün bölgelerimizin cazibesini artırmaktayız.” Dedi. (Bülten)