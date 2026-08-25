Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeşilyurtspor’da Teknik Direktör Mehmet Ak, kamp sürecinden transfer çalışmalarına ve sezon hedeflerine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Transfer Konusunda Sıfır Hatayla İlerledik”

Hazırlık dönemini geride bıraktıklarını belirten Mehmet Ak, kamp sürecini şu sözlerle özetledi:

"Kampımız iyi geçti. Cumartesi günkü Elazığ maçıyla beraber yeni sezona hazırlığımızı devam ettireceğiz. Oyuncu kadrosu konusunda iyi gittik. Hemen hemen kadromuzu şekillendirdik. Belki de sıfır hatayla ilerledik transfer konusunda. Bunun karşılığını da göreceğiz."

“Buraya Gelen Her Oyuncu Nereye Geldiğini Biliyor”

Kadroya dahil edilen futbolcuların şehrin ruhunu ve yaşadığı zorlukları özümsediğini vurgulayan Deneyimli Teknik Adam, transferlerin mali ve manevi boyutuna dikkat çekti:

"Buraya gelen her oyuncu nereye geldiğini biliyor. Bu şehir bir deprem geçirdi. Halen konteynerde yaşayan insanlar var. Buraya gelen oyuncuların hepsi, buradaki o duyguyu ve şehirdeki insanların ne yaşadığını biliyorlar. Hem ekonomik anlamda hem de sosyal ve manevi anlamda bu şehri bu bilinci yaşatabilecek oyuncu topluluğunu buraya getirdik. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Aslında ortada bir katkı var. Şöyle ki; ekonomik anlamda minimum bir süreç oldu. Yönetimimize, başkanımıza, şube sorumlumuza, yöneticilerimizde, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Günün sonunda iyi bir kamp ortamı sağladılar bize. Transfer konusunda da elimizden gelen verimi gösterdik ve Malatya’ya iyi bir oyuncu topluluğu oldu."

“En Az İki Transfer Daha Yapacağız”

Transfer dönemi kapanmadan önce eksik bölgelere takviye yapacaklarını belirten Ak, arayışların devam ettiği mevkileri açıkladı:

"4 Eylül’de transfer bitiyor. Son saate kadar transfer bitmez. Şu anda bir görüştüğümüz kaleci mevkiinde oyuncuya ihtiyacımız var. Bir türlü istenilen, hem ekonomik anlamda hem de bizim istediğimiz kaleci seviyesi anlamında doğru ismi bulma konusunda hamlelerimiz oldu. Çok acele etmedik açıkçası. Elimizdeki kalecilerimiz de çok değerli. Ama bir kaleci alacağız. 6 numara pozisyonunda ilerleyen dönemde rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncuya ihtiyacımız var. Onun dışında her mevki için yeterli oyuncumuz var. Bir transfer daha olabilir ama onun dışında minimum iki transfer daha yapıp, transferi kapatıp 6 Eylül’deki Diyarbakır maçına hazırlık konusunda reaksiyonumuzu göstereceğiz."

“Bir Sene Sonra Bu Takımı 2. Ligde Görmek İstiyoruz”

Sezon sonu hedeflerine de değinen Mehmet Ak, Yeşilyurtspor’u bir üst lige taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti:

"Her takım sezona şampiyonluk için başlar. Lig devam ettikten sonra alınan sonuçlara göre gerçek hedefler ortaya çıkar. Ama biz şunu söyleyebiliriz: Bir sene sonra bu takımı 2. Lig’de görmek için elimizden gelen her türlü çabayı saha içerisinde sergileyeceğiz. Hedefimizi karşılayabilecek bir takım olduğumuzu ve bu amaçla yola çıktığımızı söyleyebilirim."