Yeşilyurt’a altyapıdan hoca!

TFF 3. Lig’de yer aldığı 3 sezon boyunca milyonlarca lira harcanmasına rağmen Malatya futboluna hiçbir katkısı olmadan Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşen Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktörlük görevine Ali Uçar getirildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig’de topladığı 36 puanla küme düşen Yeşilyurt Belediyespor bu sezon BAL’da mücadele edecek. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada altyapıda hocalık yapan Ali Uçar’ın takımın başına getirildiği aktarıldı.

TFF 3. Lig’de her yıl hedeften uzak bir görüntü sergileyen, geride kalan sezonda aldığı istikrarsız sonuçlarla küme düşen yeşil beyazlılarda nisan ayı başında yapılan olağan genel kurulda Muzaffer Çelik görevini Mehmet Nakir başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna devretmişti. Takımı ligde tutamayan Mehmet Nakir başkanlığındaki yeni yönetimin görev süresi ise kısa sürmüş, kulüp sessiz sedasız Oktay Özevren başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna devredilmişti.

Büyük uğraşlar verilerek TFF 3. Lig’e çıkarılan kulübü küme düşüren yönetimde bulunan isimlerin Oktay Özevren başkalığındaki yeni yönetim kurulu listesinde yer alması ise kamuoyundan tepki toplamıştı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın verdiği tüm desteklere rağmen kulüp yönetiminin ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilmesi sonucu BAL’a düşen Yeşilyurt temsilcisinde, altyapı antrenörü Ali Uçar’ın teknik direktörlüğe getirilmesi kulübün bu yıl hedef belirlemeyeceği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan yaşanan gelişmenin ardından kulüp yönetiminde bulunan bazı isimlerin istifa ettikleri öne sürüldü. Hoca konusunda uzunca süredir sessiz kalan Yeşilyurt Belediyespor’da yönetime birileri tarafından baskı yapıldığı ve Ali Uçar isminin özellikle dayatıldığı konuşuluyor.