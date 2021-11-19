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Yeşilyurt zirveyle arayı açıyor!

TFF 3. Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da, Elazığ Karakoçan karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Ligde son 3 haftadır oynanan maçlarda rakiplerinden puan alamayan turuncu yeşilliler başarısız sonuçların ardından zirveyle arasındaki puan farkını iyice açtı.

yeşilyurt zirveyle arayı açıyor!
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Yeşilyurt zirveyle arayı açıyor!

TFF 3. Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da, Elazığ Karakoçan karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Ligde son 3 haftadır oynanan maçlarda rakiplerinden puan alamayan turuncu yeşilliler başarısız sonuçların ardından zirveyle arasındaki puan farkını iyice açtı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grubun 12.haftasında deplasmanda Elazığ Karakoçanspor’a 3-0 yenildi. Elazığ’da oynanan maçı 10 kişi tamamlayan turuncu yeşilliler de 7 futbolcu da sarı kart gördü. Son haftalarda futbolcuların sergilediği performansta büyük bir düşüş yaşanan Malatya ekibinin kaybettiği 3 maçta rakiplerine gol atamaması ise dikkat çekiyor. Yeşilyurt Belediyespor kaybettiği 3 maçta kalesinde toplam 6 gol gördü. Ligin 13.haftası itibariyle oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan turuncu yeşilliler topladığı 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 13.haftada alınan toplu sonuçlar şöyle:

Bayrampaşaspor 0-0 Düzcespor

Kızılcabölükspor 4-0 Kuşadasıspor

Iğdır Futbol Kulübü 3-3 Şile Yıldızspor

52 Orduspor 1-1 Yomraspor

Alanyaspor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Siirt İl Özel İdarespor 3-2 Darıca Gençlerbirliği

İskenderunspor 3-0 Çarşambaspor

Elazığ Karakoçanspor 3-0 Yeşilyurt Belediyespor

Hacettespor 0-2 68 Aksaray Belediyespor

yesilyurt zirveyle arayi aciyor

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