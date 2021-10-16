Yeşilyurt Zirveye Yürüyor!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 8. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İzmir ekibi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta içinde Hacettepespor ile oynadığı maçta galibiyeti kaçırarak 1 puana razı olan turuncu yeşilliler Kızılcabölük karşısında 3 puanı hedefliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ligin 7. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Hacettepespor ile 1-1 berabere kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 8.haftada yarın evinde Kızılcabölükspor’u konuk edecek. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde saat 14.00;’de başlayacak müsabakayı Burak Güner, Hacı Mehmetyermez, Yahya Kemal Yurtbilir hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammed Mehmetcan Söylemez.

Grubun birinci haftasında deplasmanda Düzcespor’a 3-1 mağlup olduktan sonra üst üste oynadığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen ve hanesine 12 puan yazdıran Malatya ekibi iyi gidişatını İzmir temsilcisi karşısında da sürdürmeyi planlıyor. Liderle arasında 2 puan bulunan turuncu yeşilliler yarınki karşılaşmada kazanması halinde zirve yarışında avantaj elde edecek. TFF 3. Lig 2. Grup’ta yarın oynanacak maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

17 EKİM PAZAR

Yomraspor-Siirt İl Özel İdarespor: Mehmet Semih Güçlü

52 Orduspor FK-Bayrampaşaspor: Melis Özçiğdem

Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: Ramazan Haymana

Düzcespor-Hacettepespor: Tolga Akbaba

Çarşamba-Alanya Kestelspor: Sercan Yılmaz

Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor: Burak Güner

Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Güngör

İskenderunspor-Elazığ Karakoçan FK: Hasan Avcı

Altındağspor-Iğdır Futbol Kulübü: Furkan Bakan