yeşilyurt zirveye ortak!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 8.hafta karşılaşmasında Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon mütevazi bir kadroyla ligde koyduğu mücadeleyle her kesimden takdir toplayan turuncu yeşilliler önemli bir 3 puana daha imza attı. Müsabakanın başlarından kalesinde gördüğü golle geriye düşen Malatya ekibi Volkan Serim’le skora denge getirerek soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. Maçın ikinci yarısı iki takımında gol bulmak için ürettiği karşılıklı ataklarla geçse de yüzü gülen taraf ev sahibi Yeşilyurt oldu. Turuncu Yeşilliler golcü oyuncusu Alpay Aydemir’in kaydettiği skorla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

GOL – Dakika 16: Serbest vuruş kazanan Kızılcabölükspor’da, Vedat’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Yeşilyurt Belediyespor’lu oyuncular dokunamayınca rahat pozisyonda kalan Kıvanç Salihoğlu topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL – Dakika 23: Yeşilyurt Belediyespor’da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Volkan Serim yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve skorda eşitliği sağladı. 1-1

GOL İPTAL – Dakika 30: Kızılcabölükspor’un gelişen kontra atağında ceza sahası içerisinde topa hareketlenen Kaan Türkmen’in ağlara gönderdiği top, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol değeri kazanmadı.

GOL – Dakika 63: Kızılcabölükspor yarı sahasından çıkmaya çalışırken Buğra yaptığı pres sonucu topu kazanarak takım arkadaşı Alpay’a aktardı. Alpay sırtı dönük şekilde hiç bekletmeden şutunu çekerek meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-1

STAT: Yeşiltepe

HAKEMLER: Burak Güner, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Yahya Kemal Yurtbilir, Muhammed Mehmetcan

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 5. Fatih Gürden (Dk.46 Deniz Ataç), 7.Alpay Aldemir (Dk.90 Furkan Karabatak), 14.Caner Çolak, 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.85 Avni Kürşat Özmen), 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz (Dk. 56 Musa Buğrahan Kavaklı), 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim.

YEDEKLER: 25.Muhammed Enes Salik, 3.Ulaş Girgin, 10.Deniz Ataç, 11.Avni Kürşat Özmen, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 28.Furkan Karabatak, 77.Sinan Yazıcı.

TEKNİK SORUMLU: Hayati Palancı

KIZILCABÖLÜKSPOR: 85.Amaç Ulaş Bayram, 5.Ali Aydın, 7.Adem Aydın (Dk.85 Can Bayırkan), 8.Alpay Eroğlu, 9.Mehmet Kaan Türkmen, 11.Furkan Şamil Çetin, 20.Yunus Emre Karakaya, 23.Anıl Yıldırım, 30.Mehmet Akif Şerifoğlu (Dk.71 Mustafa Altun-Dk 83 Emre Tekin Pınar), 49.Kıvanç Salihoğlu (Dk.71 Yiğit Kadıoğlu), 59.Vedat Saygı.

YEDEKLER: 53.Muzaffer Sarıibraihim, 4.Mustafa Acar, 6.Mustafa Altun, 10.Emre Tekin Pınar, 14.Furkan Çetinkaya, 17.Can Bayırkan, 21.Yiğit Kadıoğlu.

TEKNİK SORUMLU: Hasan Şermet

GOLLER: Dk.16 Kıvanç Salihoğlu (Kızılcabölükspor), Dk.23 Volkan Serim (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.33 Alpay Aldemir, Dk.45 Fatih Gürden Dk.55 Erhan Gözetlik, Dk.75 Selim Dedekoç (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.45 Alpay Eroğlu, Dk.66 Adem Aydın (Kızılcabölükspor)

ÖMER ALİ DELİBAŞ