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Yeşilyurt Yomra’dan puanla döndü

Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Yomraspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu yeşilli takımın yeni hocası Mustafa Ceviz karşılaşmayı tribünden takip etti.

yeşilyurt yomra’dan puanla döndü
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Yeşilyurt Yomra’dan puanla döndü

Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Yomraspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu yeşilli takımın yeni hocası Mustafa Ceviz karşılaşmayı tribünden takip etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2. Grup 17.hafta karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Yomra İlçe Stadı’nda oynanan müsabakayı Batuhan Bayar, Mustafa Çevik ve Mustaca Güçer hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı turuncu yeşillilerin yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz tribünden takip etti. Ligde son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda başarısız sonuçlar alan turuncu yeşilliler Trabzon temsilcisi karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yeşilyurt Belediyespor aldığı bu sonuçla puanını 22, Yomraspor ise 23’e çıkardı.

STAT: Yomra İlçe Stadı

HAKEMLER: Batuhan Bayar, Mustafa Çevik, Mustafa Güçer, Erdoğan Özkaya

YOMRASPOR: 1.Furkan Taş, 19.Kadir Bakırtaş, 61.Furkan Yıldırım, 4.Muhammed Enes Doğan, 3.Mehmetcan Köse, 5.Erhan Şengül, 74.Taha Tunç (Dk.63 Taha Tunç), 48.Cihan Özkaymak (Dk.63 Mustafa Yılmaz), 17.Mert Kurt, 99.Batuhan Kayıkçı (Dk.77 Uğur Kurt), 9.Fatih Taşdelen

YEDEKLER: 34.Onur Bilgin, 7.Şenol Özyurt, 8.Yüksel Şişman, 10.Uğur Kurt, 20.Halil Emre Yiğit, 22.Alp Ahan Çetinkaya, 88.Mustafa Yılmaz.

TEKNİK SORUMLU: Hamdi Zıvalıoğlu

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 7.Alpay Aldemir, 28.Furkan Karabatak (Dk.64 Volkan Serim), 14.Caner Çolak, 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.82 Deniz Ataç), 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz, 44.Erhan Gözetlik, Burçin Yüksel, 5.Fatih Gürden (Dk.76 Musa Kavaklı).

YEDEKLER: 25.Muhammed Enes Salik, 10.Deniz Ataç, 99.Volkan Serim, 30.Burak Evren, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 11.Avni Kürşat Özmen, 6.Emre Baysal

TEKNİK SORUMLU: Abdulkadir Yılmaz

SARI KARTLAR: Dk.24 Erhan Şengül, Dk.28 Muhammed Enes Doğan (Yomraspor), Dk.40 Ogün Karakaya, Dk.49 Selim Dedekoç, Dk.51 Metehan Andaç Özlü, Dk.85 Furkan Yıldırım (Yeşilyurt Belediyespor)

 

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