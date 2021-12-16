YEŞİLYURT YILIN SON MAÇINA ÇIKACAK

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında 19 Aralık Pazar günü Samsun temsilcisi Çarşambaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Mustafa Cengiz yönetiminde ilk maçına çıkacak olan turuncu yeşilliler saha avantajını kullanarak 3 puan almayı hedefliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta programında Çarşambaspor ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde 19 Aralık Pazar günü saat 13.00’de başlayacak müsabakayı hakem …. üçlüsü yönetecek.

Teknik direktör Mustafa Ceviz’in göreve getirilmesiyle Malatyalı teknik adam yönetiminde ilk sınavına Çarşambaspor karşısında çıkmaya hazırlanan turuncu yeşilliler, ilk yarının son maçını kazanarak 2021 yılını galibiyetle kapatmak istiyor. Geride kalan 17 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yeşilyurt Belediyespor 22 puanla ligin 10. sırasında bulunuyor.

Ligin 18.haftasını bay olarak geçirecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 16 Ocak’ta başlayacak ligin ikinci yarısı öncesi 1 aylık araya girecek. Sezon hazırlıklarına geç başlayarak iyi bir kamp dönemi geçiremeyen Malatya temsilcisi için lige verilecek devre arası eksiklerini gidermek adına ise fırsat olacak. Ligde 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra 9 maçın 6’sını kaybeden Yeşilyurt Belediyespor ligin ikinci yarısında yeniden çıkışa geçerek play off’lara katılmayı hedefliyor.

Öte yandan Hayati Palancı ile yolların ayrılmasının ardından 3 haftalık hoca arayışına Mustafa Ceviz ile anlaşarak son veren Yeşilyurt Belediyespor, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. UEFA Pro Lisansı sahibi olan 1966 Malatya doğumlu olan Mustafa Ceviz daha önce Muşspor, Mardinspor, Şanlıurfaspor, Divriğispor, Çubukspor, Kartalspor, Fethiyespor, Aksarayspor, Malatya Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu, Nazilli Belediyespor, Aydınspor, Yeni Diyarbakırspor, Niğde Belediyespor, Tokatspor, Batman Petrolspor, Pazarspor, Kahta 02 Spor ve 68 Aksaray Belediyespor takımlarını da çalıştırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 18. Haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

18 ARALIK CUMARTESİ

13.00 Hacettepespor-Iğdır Futbol Kulübü: Mehmet Terece

19 ARALIK PAZAR

13.00 Kızılcabölükspor-Siirt İl Özel İdarespor: Emre Kaan Çalışkan

13.00 M.Yeşilyurt Belediyespor-Çarşambaspor: Yunus Emre Çakar

13.00 Düzcespor-Yomraspor: Burak Kaplan

13.00 Şile Yıldızspor-Altındağspor: Mustafa Aydın

13.00 Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor: Tolga Akbaba

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-İskenderunspor: Hakan Ergin

13.00 Kuşadasıspor-Elazığ Karakoçan FK: Murat Kasap

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor: Ömer Kocabey