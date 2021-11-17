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Yeşilyurt Tepe Taklak!
TFF 3. Lig’de sezona flaş bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çeken Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Elazığ Karakoçanspor’a 3-0 yenildi. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla zirve yarışından kopan turuncu yeşilliler üst üste üçüncü maçından da puansız ayrıldı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup 13.hafta programında Elazığ Karakoçan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Elazığ Doğukent Stadı’nda oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen turuncu yeşilliler üst üste üçüncü maçından puansız ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
12.dakida Elazığ Karakoçan takımında İlhan Aslanoğlu ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Ogün Karakaya topun önüne yatarak ayaklarıyla golü önledi.
21.dakikada Ekrem Sütçü Yeşilyurt Belediyespor ceza sahası sağ çaprazdan kaleye sert bir şut çekti. Kaleci Ogün topu son anda kurtardı.
24.dakika Yeşilyurt Belediyespor atağında Alpay Aydemir’in kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Eren tokatlayarak çıkardı. Alpay girdiği bu pozisyonda sakatlanarak saha kenarına geldi.
35.dakikada Elazığ ekibinin gelişen atağında İlhan Aslanoğlu ceza sahası içine sarkarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
39.dakikada Elazığ Karakoçan takımının kazandığı köşe atışını Ekrem kullandı, ceza sahası içinde hava topuna yükselen Ömer kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
62.dakikada Elazığ Karakoçan takımında İlhan Aslanoğlu’nu ceza sahası çizgisinden yerden şık bir vuruşla kaleci Ogün’ün sağından topu ağlara gönderdi. 2-0
73 dakika Elazığ Karakoçan takımında İlhan Aslanoğlu’nun sert şutunda kaleci Ogün topu
74 dakika Yeşilyurt Belediyespor’da Emre Baysal rakibine yaptığı sportmenlik dışı faulle maçın hakemi tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
78.dakikada Elazığ Karakoçan takımında oyuna sonradan giren Furkan Yiğit, sol çaprazdan kale direğine yakın köşeye yerden şutunu göndererek takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
90.dakikada Hamza’yla farkı azaltmak için yüklenen Yeşilyurt Belediyespor’un bulduğu gol yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasıyla ofsayt gerekçesiyle maçın hakemi tarafından iptal edildi.
STAT: Elazığ Doğukent Stadı
HAKEMLER: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Metin Uçar, Ceyhun Panba
ELAZIĞ KARAKOÇAN FK: 55.Eren Yılmaz, 3.Cuma Ali Üzüm, 4.Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 5.Ömer Faruk Aydemir, 23.Eren Çinkılınç, 7.Fatih Kıran, 17.Muhammed Furkan Özhan, 73.Ömer Buğdaycı (Dk.75 Furkan Yiğit-Dk.86 Fatih Kızılay), 10.Ekrem Sütçü (Dk.80 Ahmet Arık), 9.İlhan Aslanoğlu (Dk.80 Hüseyin Fıstıkcı), 6.Oğuzhan Kandemir.
YEDEKLER: 11.Hüseyin Fıstıkcı, 77.Fatih Kızılay, 99.Furkan Yiğit, 27.Ahmet Can Arık, 26.Duhan Çağlar Akdağ, 16.Ramazan Erarslan, 41.Zülfücan Güncü.
TEKNİK SORUMLU: Ender Çınar
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 6.Emre Baysal, 7.Alpay Aldemir (Dk.28 Buğrahan Kavaklı), 21.Selim Dedekoç, 29.Caner Yılmaz, 17.Metehan Andaç Özlü (Dk81. Burak Evren), 22.Salih Sarıkaya, 28.Furkan Karabatak (Dk.81 Burak Evren), 44.Erhan Gözetlik, 5.Fatih Gürden, 10.Deniz Ataç (Dk.46 Volkan Serim)
YEDEKLER: 25.Muhammed Enes Salik, 8.Berkay Can, 88.Hamza Alper, 99.Volkan Serim, 3.Ulaş Girgin, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 30.Burak Evren.
TEKNİK SORUMLU: Hayati Palancı
SARI KARTLAR: Dk.17 Fatih Gürden, Dk.20 Deniz Ataç, Dk.44 Metehan Andaç Özlü, Dk.45 Ogün Karakaya Dk.54 Erhan Gözetlik, Dk.62 Furkan Karabatak, Dk.88 Salih Sarıkaya (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.49 İlhan Aslanoğlu (Elazığ Karakoçan)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Emre Baysal (Yeşilyurt Belediyespor)
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