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Yeşilyurt, Siirt’i konuk edecek
TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta 10.haftada 31 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Siirt İl Özel İdaresispor’u konuk edecek.
FERDİ DURDU
TFF 3.Lig 2.Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geride kalan 9 hafta sonunda topladığı 15 puan ve gol averajıyla 5.sırada yer alıyor. 9.haftada deplasmanda Alanya Kestelspor’a 3-0’lık skorla mağlup olan turuncu yeşilliler, 10.haftada sahasında Siirt İl Özel İdaresispor’u konuk edecek. 31 Ekim Pazar günü Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.
9 MAÇTA 4 GALİBİYET
TFF 3.Lig’de üçüncü sezonunu yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2’de mağlubiyet yaşadı.
Grup’ta oynadığı 9 karşılaşma sonunda 15 puan toplayan Doğu Anadolu ekibi, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken, kalesinde de 11 gol gördü.
MAÇLAR PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
TFF 3.Lig 2.Grup’ta 10.hafta karşılaşmaları 31 Ekim Pazar günü 14.00’da oynanacak. Maçların programı şöyle:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresispor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
Düzcespor-Alanya Kestelspor (Düzce 18 Temmuz Stadı)
Şile Yıldızspor-Kızılcabölükspor (Şile Stadı)
Darıca Gençlerbirliği-Hacettepespor (Darıca İlçe Stadı)
Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı)
52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu Stadyumu)
Altındağspor-Elazığ Karakoçan (Çubuk İlçe Stadı)
Yomraspor-Bayrampaşaspor (Yomra İlçe Stadı)
Çarşambaspor-Iğdır Futbol Kulübü (Çarşamba Şehir Stadyumu)
Akif Üstündağ güven tazeledi
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