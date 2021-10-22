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Yeşilyurt Seriyi Sürdürmek İstiyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 9. hafta maçında deplasmanda Alanya Kestelspor ile karşı karşıya gelecek. Topladığı 15 puanla grubunda İskenderunspor ile birlikte zirvede yer alan turuncu yeşilliler iyi gidişatını Alanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.

yeşilyurt seriyi sürdürmek i̇stiyor
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Yeşilyurt Belediyespor, grubunun 9.haftasında yarın saat 14.00’de Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Milli Egemenlik Stadyumu’nda oynanacak maçı Göksu Furkan Güngör, Mücahit Şentürk ve Kağan Yıldızlar hakem üçlüsü yönetecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Tuna.

Lider İskenderunspor ile aynı puana sahip olan ve gol averajıyla ikinci sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla büyük bütçeli rakiplerini geride bıraktı. Grup’ta oynadığı 8 karşılaşmada 15 puan toplayan ve zirvenin ortağı olan turuncu yeşilliler 7 maçtır ise mağlubiyet yüzü görmüyor. Ligin ilk haftasında Düzcespor’a 3-1 yenildikten sonra ikinci hafta Şile Yıldızspor’u 1-0’lık skorla geçen Malatya ekibi yine aynı skorla deplasmanda Darıca Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Ligin 4. Haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü’yle 1-1 berabere kalan Yeşilyurt Belediyespor ardından Kuşadasıspor ile deplasmanda oynadığı maçtan da aynı skorla sahadan ayrıldı. 6.haftada 68 Aksaray Belediyespor’u 3-1’lik skorla mağlup eden turuncu yeşilliler 7.haftada Hacettespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 8.haftasında Kızılcabölükspor’u konuk eden Yeşilyurt Belediyespor rakibini 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Malatya ekibi topladığı 15 puanla İskenderunspor ile aynı puanla liderliği paylaşıyor. TFF 3. Lig 2. Grup’ta bu hafta oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:

23 EKİM CUMARTESİ

Elazığ Karakoçan-52 Orduspor FK: Emre Korkmaz

Siirt İl Özel İdaresi Spor-Çarşambaspor: Uğurcan Gökler

Iğdır Futbol Kulübü-Yomraspor: Levent Buğra Vartemel

Bayrampaşaspor-Altındağspor: Nabi İzci

Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: Tolga Sancak

68 Aksaray Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: Halil Erdoğan

Hacettespor-Şile Yıldızspor: Taydun Sarı

Kızılcabölükspor-Düzcespor: Mustafa İlker Coşkun

Alanyaspor-Yeşilyurt Belediyespor: Göksu Furkan Güngör

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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