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Yeşilyurt Ordu’dan eli boş döndü!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor’a 3-0 yenildi. Geçen hafta evinde İskenderunspor’u 3-1 yenerek moral bulan turuncu yeşilliler Ordu deplasmanından evine eli boş döndü.

yeşilyurt ordu’dan eli boş döndü!
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor’a 3-0 yenildi. Geçen hafta evinde İskenderunspor’u 3-1 yenerek moral bulan turuncu yeşilliler Ordu deplasmanından evine eli boş döndü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda 52 Orduspor ile karşı karşıya geldi. Ordu Stadyumu’nda oynanan mücadele ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 52 Orduspor aldığı galibiyetle puanını 22’ye yükseltirken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 21 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

10.dakikada 52 Orduspor’un gelişen atağında Gökhan’ın ara pasında topla buluşan Şükrü Kaan Kılıçaslan’ın sağ ayağının içiyle kaleye gönderdiği şut kaleci Ogün’ün solundan filelerle buluştu. 1-0

17.dakikada 52 Orduspor’da Batuhan-Özgen paslaşmasıyla Yeşilyurt ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan yerden isabetli şekilde topu ağlara gönderdi. 2-0

89.dakikada Yeşilyurt Belediyespor yarı sahasından çıkmak istersen 52 Orduspor’da ara giren Özgen topu kaparak ceza sahası içerisine girdiği esnada Burçin’in müdahalesi sonucu yer kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi penaltı atışını işaret etti. Topun arkasına geçen Özgen topu ağlarla buluşturdu. 3-0

STAT: Yeni Ordu Stadyumu

HAKEMLER: Emre Bulut, Serkan Gülçer, Atakan Tutan, Cihan Yurdagül

52 ORDUSPOR FK: 48.Berat Çelebi, 3.Sinan Morgil, 5.Emre Tosun, 6.İzlem Anıl Balakkız (Dk.77 Gökhan Berkay Yıldız), 8.Sergen İlhan, 9.Gökhan Erdöl (Dk.77 Muzaffer Kahrıman), 10.Özgen Erdem (Dk. 89 Mehmet Atik), 17.Şükrü Kaan Kılıçaslan, 52.Doğancan Aynacı (Dk.70 Gökhan Özer), 61.Rasimcan Değirmenci, 88.Batuhan Aktaş (Dk.89 Taner Kahriman)

YEDEKLER: 99.Batuhan Bahtiyar, 2.Taner Kahriman, 14.Gökhan Berkay Yıldız, 7.Muzaffer Kahrıman, 41.Ömer Yıldırım, 55.Gökhan Özer, 66.Mehmet Atik

TEKNİK SORUMLU: Cüneyt Tiryaki

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 44.Erhan Gözetlik, 7.Alpay Aydemir, 8.Berkay Can (Dk.46 Furkan Karabatak), 10.Deniz Ataç, 14.Caner Çolak (Dk.83 Fatih Gürden), 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.77 Musa Kavaklı), 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz, 55.Burçin Yüksel

YEDEKLER: 25.Muhammed Enes Salik, 3.Ulaş Girgin, 6.Emre Baysal, 5.Fatih Gürden, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 28.Furkan Karabatak, 99.Volkan Serim.

TEKNİK SORUMLU: Abdulkadir Yılmaz

GOLLER: Dk. 10 Şükrü Kaan Kılıçaslan, Dk. 17 Batuhan Aktaş, Dk.89 (PEN) Özgen Erdem (52 Orduspor)

SARI KARTLAR: Dk.61 Emre Tosun, Dk.90 Gökhan Berkay Yıldız (52 Orduspor) Dk.81 Furkan Karabatak (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

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