DOLAR

18,6568$% 0

EURO

19,8612% 0.46

GRAM ALTIN

1.077,77%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.765,00%0,79

TAM ALTIN

7.071,00%0,81

BİTCOİN

312917฿%0.41046

İkindi Vakti a 14:54
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Yeşilyurt maçında olaylar çıktı

Yeşilyurt maçında olaylar çıktı

Yeşilyurt maçında olaylar çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yeşilyurt maçında olaylar çıktı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya’da oynanan Yeşilyurt Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması sonrasında olaylar çıktı. Her iki kulübün futbolcu, yönetici ve taraftarların tepki gösterdiği hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkabildi.

Malatya Yeşiltepe Stadı’nda oynanan Yeşilyurt Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması gölsüz berabere sona erdi. Mücadeleyi yöneten Hatay bölgesi hakemlerinden Berat Buğta ve diğer hakemlere verdiği kararlardan dolayı, her iki takımın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tepki gösterdi. Her iki kulübün futbolcu, teknik heyeti ve yöneticileri ile hakemler arasında sert tartışmalara polis müdahale etti. Taraftarların da karıştığı olaylarda, stat tamamen boşaltıldıktan sonra hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkarıldı. (iha)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’nın tarım raporu hazırlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.