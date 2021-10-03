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Yeşilyurt lideri salladı ama deviremedi

TFF 3.Lig 2.Grup’ta beşinci haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda lider Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kalarak, hanesine 1 puan daha ekledi.

yeşilyurt lideri salladı ama deviremedi
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Yeşilyurt lideri salladı ama deviremedi

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3.Lig 2.Grup’ta beşinci haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda lider Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kalarak, hanesine 1 puan daha ekledi.

Grup’ta 5.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Kuşadasıspor ile karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor, iyi başladığı mücadelenin 24.dakikasında Alpay Aldemir’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.  Kuşadasıspor, 81.dakikada Murat Çaydemir’in golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Müsabakada kalan dakikalar büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olurken, başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Stat: Kuşadası Özer Türk Stadı

Hakemler: Serkan Eryılmaz, Eerol Ernek, Hüseyin Sepetçioğlu, 4.hakem Ufuk Demircioğlu

Kuşadasıpor: 35.Necati Yılmaz, 25.Hasan Çelik (Dk.76 Sıddık Çelik), 4.Hayrullah Çelik, 5.Galip Güzel, 6.Semih Kahraman, 7.Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk.16 Emre Akbulut), 9.Ali Öztürk, 21.Mehmet Bağlı, 43.Mustafa Demirel (Dk.46 Murat Çaydemir), 87.Ömer Alp Kulga, 28.Özer Ozan Pekdemir (Dk.46 Selahattin Seyhun)

Yedekler: 1.Onur Muhammet Parlar, 10.Murat Çaydemir, 80.Sıddık Çelik, 99.Emre Akbulut, 38.Selahattin Seyhun, 77.Sabahattin Destici, 69.Mustafa Çiçekli

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1.Ogün Karakaya, 99.Volkan Serim (Dk.90 Deniz Ataç), 55.Burçin Yüksel, 44.Erhan Gözetlik, 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.84 Emre Baysal), 22.Salih Sarıkaya, 5.Fatih Gürden, 14.Caner Çolak, 29.Caner Yılmaz, 7.Alpay Aldemir (Dk.72 Sinan Yazıcı), 21.Selim Dedekoç

Yedekler: 40.Furkan Güzel, 10.Deniz Ataç, 8.Berkay Can, 77.Sinan Yazıcı, 3.Ulaş Girgin, 6.Emre Baysal, 11.Avni Kürşat Özmen

Teknik Sorumlu: Hayati Palancı

Goller: Dk.24 Alpay Aldemir (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Dk.81 Murat Çaydemir (Kuşadasıspor)

Sarı Kartlar: Galip Güzel (Kuşadasıspor), Burçin Yüksel, Caner Yılmaz, Ogün Karakaya, Selim Dedekoç, Alpay Aldemir (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

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