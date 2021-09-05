yeşilyurt kötü başladı!

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İlk maçında lige hazır olmayan bir görüntü sergileyen turuncu yeşilliler, tek sayısını Selim Dedekoç’un serbest vuruştan kaydettiği golle buldu.
Düzce Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 17.dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Murat Gürbüzerol Düzcespor’u 1-0 öne geçirdi ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 48.dakikada ceza sahası yayından frikik atışı kullanan Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncu Selim Dedekoç topu doğrudan filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı. Bu golden 10 dakika sonra Düzcesporlu Oğuzhan Erdoğan ceza sahasının sol kenar çizgisinden kullandığı frikik atışında topu yaklaşık 20 metreden ağlarla buluşturarak Düzcespor’u tekrar öne geçirdi. Maçın son dakikalarında yeniden sahne alan Oğuzhan Erdoğan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Müsabaka Düzcespor’un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Düzce 18 Temmuz
HAKEMLER: Burak Kaplan, Berkay Salman, Enes Berk Güçlü, Atakan Kozik
DÜZCESPOR: 1.Ersin Aydın, 4.Onur Şirin, 5.Dede Çelik, 7.Samet Eker, 8.Mikail Koçak, 9.Murat Gürbüzerol (Dk.77 Tugay Keleş), 10.Oğuzhan Erdoğan, 14.Erdi Kasapoğlu, 22.Erçin Ilgaz, 53.Nevzat Bilen (Dk.87 Osman Boz), 61.Emre Bekir.
YEDEKLER: 34.Ömer Faruk Ay, 3.Hazar Can Gençtürk, 17.Muhammed Ali Barutcu, 20.Tugay Keleş, 23.Berkehan Biçer, 58.Erkan Şahin, 81.Osman Boz.
TEKNİK SORUMLU: Yavuz İncedal
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 22.Salih Sarıkaya, 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 21.Selim Dedekoç, 14.Caner Çolak (Dk.90 Ulaş Girgin), 29.Caner Yılmaz (Dk.79 Berkay Can), 17.Metehan Andaç Özlü, 7.Alpay Aldemir (Dk.90 Mehmet Suha Yiğit), 10.Deniz Ataç (Dk.68 Musa Buğrahan Kavaklı), 99.Volkan Serim.
YEDEKLER: 25.Muhammed Enes Salik, 20.Mehmet Suha Yiğit, 3.Ulaş Girgin, 8.Berkay Can, 6.Emre Baysal, 30.Burak Evren, 27 Musa Buğrahan Kavaklı.
TEKNİK SORUMLU: Hayati Palancı
GOLLER: Dk.19 Murat Gürbüzerol, Dk.58 ve Dk.90 Oğuzhan Erdoğan (Düzcespor), Dk.48 Selim Dedekoç (Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk.31 Erhan Gözetlik, Dk.38 Caner Çolak, Burçin Yüksel (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.69 Erçin Ilgaz (Düzcespor)
ÖMER ALİ DELİBAŞ
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