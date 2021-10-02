Yeşilyurt iyi gidişatı sürdürme peşinde

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yarın deplasmanda grubun lideri Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek. Kuşadası Özer Türk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

3.Lig’de üçüncü sezonunu yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 5.haftada deplasmanda Kuşadasıspor’a konuk olacak. Grup’ta geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan ve 7 puan toplayan turuncu yeşilliler, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek, iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasını Serkan Eryılmaz yönetecek. Eryılmaz’ın yardımcılıklarını Erol Ernek ile Hüseyin Sepetçioğlu yapacak. Mücadelede, Ufuk Demircioğlu ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

4 MAÇTA 7 PUAN

Lig’de şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan ve 7 puan toplayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sezona geç başlamasına karşın aldığı iyi sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur’unda deplasmanda Trabzon ekibi Yomraspor’a 4-0 kaybeden ve kupaya veda eden turuncu yeşilliler, tamamıyla lige odaklandı. Doğu Anadolu temsilcisi, lider karşısında istediği sonucu alarak, iyi gidişatı devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

Grup’ta oynadığı 4 karşılaşmada hanesine 7 puan yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, beşinci sırada bulunuyor.

Grubun lideri Kuşadasıspor ise geride kalan 4 haftalık bölümde henüz mağlubiyet yaşamadı. Aydın ekibi, 4 maçta 3 galibiyet, 1’de beraberlik yaşayarak, 10 puan topladı. Kuşadasıspor, gol averajıyla zirvede bulunuyor.