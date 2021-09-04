Yeşilyurt İyi Başlamak İstiyor!

Yeşilyurt Belediyespor, 2021-22 sezonunun açılış haftasında Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü kez yer alacağı ligde sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen turuncu yeşilliler Düzce’ye 3 puan parolasıyla gitti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor yarın deplasmanda Düzcezpor ile sezonun ilk maçına çıkacak. Düzce 18 Temmuz Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı hakem Burak Kaplan yönetecek. Kaplan’ın yardımcılıklarını Berkay Salman ve Enes Berk Güçlü yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atakan Kozik. Geçen sezonu üçüncü basamakta tamamlayarak adını play off grup maçlarına yazdırmayı başaran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezonda TFF 3. Lig’de üçüncü kez mücadele edecek. Sezona yeni teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla birlikte başlayacak olan turuncu yeşilli ekipte hedef Düzce deplasmanından 3 puanla ayrılmak.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 1.hafta maç programı şöyle:

4 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Hacettepespor-Elazığ Karakoçan

16.00 Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor

16.30 Halide Edip Adıvar FK-Altındağspor

16.30 Şile Yıldızspor-Çarşambaspor

16.30 Kuşadasıspor-52 Orduspor FK.

5 EYLÜL PAZAR

16.00 68 Aksaray Belediyespor-İskenderun A.Ş.

16.00 Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

16.30 Kızılcabölükspor-Bayrampaşaspor

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor

<ÖMER ALİ DELİBAŞ>