DOLAR

9,6153$%1.08

EURO

11,2367%1.02

STERLİN

13,2482£%0.55

GRAM ALTIN

553,38%1,55

ÇEYREK ALTIN

8.877,86%1,45

BİTCOİN

581913฿%-1.8533

Akşam Vakti a 17:45
Malatya AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / Yeşilyurt İlk Yarıda Teslim Oldu!

Yeşilyurt İlk Yarıda Teslim Oldu!

TFF 3.Lig 2.Grup’ta haftalardır yenilgi yüzü görmeyerek sezona flaş bir başlangıç yapan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a Alanya Kestelspor karşısında nazar değdi. Üst üste topladığı puanlarla ligin zirvesine tırmanan turuncu yeşilliler 9.haftada konuk olduğu Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor’a 3-0 mağlup oldu.

yeşilyurt i̇lk yarıda teslim oldu!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 9.haftada deplasmanda Alanya Kestelspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan müsabakayı Göksu Furkan Güngör, Mücahit Şentürk, Kağan Yıldızlar hakem üçlüsü yönetti. Lig’de 7 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan turuncu yeşilliler zirve yarışında avantaj kapmak için çıktığı mücadelede rakibine diş geçiremedi. Maça istediği gibi başlayamayan Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmanın ilk bölümünde kalesinde gördüğü gollerle Alanya temsilcisine erken teslim oldu. Turuncu yeşilliler, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

Stat: Alanya Milli Egemenlik Sahası

Alanya Kestelspor: 41.Onur Behiç Özalgan, 34.İbrahim Ethem Sevinç, 68.Vehbi Furkan Yıldırım (Dk.78 Mutlu İlengöz), 5.Talha Özler, 4.Murat Şimşek, 6.Salim Farsak, 20.Alp Huy, 77.Cihan Halil (Dk.58 Ahmet Ülük), 99.Batuhan Kurt (Dk.78 Samet Bulut), 10.Ali Berke Timurcioğlu (Dk.61 Hüseyin Erkan), 17.Ahmet Buğrahan Tuncay

Yedekler: 97.İsmail Ünal, 70.Berkay Arı, 16.Mutlu İlengöz, 8.Hüseyin Erkan, 7.Murat Sevimler, 11.Ahmet Ülük, 9.Samet Bulut

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1.Ogün Karakaya, 5.Fatih Gürden (Dk.46 Caner Yılmaz), 7.Alpay Aldemir (Dk.61 Furkan Karabatak), 14.Caner Çolak (Dk.74 Avni Kürşat Özmen), 17.Metehan Andaç Özlü, 21.Selim Dedekoç (Dk.80 Ulaş Girgin), 22.Salih Sarıkaya, 27.Musa Buğrahan Kavaklı (Dk.46 Deniz Ataç), 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim

Yedekler: 25.Muhammed Enes Salik, 3.Ulaş Girgin, 10.Deniz Ataç, 11.Avni Kürşat Özmen, 29.Caner Yılmaz, 28.Furkan Karabatak, 77.Sinan Yazıcı

Teknik Sorumlu: Hayati Palancı

Sarı Kartlar: Batuhan Kurt (Alanya Kestelspor), Fatih Gürden, Selim Dedekoç, Caner Çolak, Metehan Andaç Özlü (Yeşilyurt Belediyespor)

Goller: Dk.12 Ahmet Buğrahan Tuncay, Dk.17 Talha Özler, Dk.87 Ahmet Ülük (Alanya Kestelspor)

ÖMER ALİ DELİBAŞ

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Kayısı Bana Enerji Veriyor”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.