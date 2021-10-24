yeşilyurt i̇lk yarıda teslim oldu!

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 9.haftada deplasmanda Alanya Kestelspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan müsabakayı Göksu Furkan Güngör, Mücahit Şentürk, Kağan Yıldızlar hakem üçlüsü yönetti. Lig’de 7 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan turuncu yeşilliler zirve yarışında avantaj kapmak için çıktığı mücadelede rakibine diş geçiremedi. Maça istediği gibi başlayamayan Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmanın ilk bölümünde kalesinde gördüğü gollerle Alanya temsilcisine erken teslim oldu. Turuncu yeşilliler, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti.
Stat: Alanya Milli Egemenlik Sahası
Alanya Kestelspor: 41.Onur Behiç Özalgan, 34.İbrahim Ethem Sevinç, 68.Vehbi Furkan Yıldırım (Dk.78 Mutlu İlengöz), 5.Talha Özler, 4.Murat Şimşek, 6.Salim Farsak, 20.Alp Huy, 77.Cihan Halil (Dk.58 Ahmet Ülük), 99.Batuhan Kurt (Dk.78 Samet Bulut), 10.Ali Berke Timurcioğlu (Dk.61 Hüseyin Erkan), 17.Ahmet Buğrahan Tuncay
Yedekler: 97.İsmail Ünal, 70.Berkay Arı, 16.Mutlu İlengöz, 8.Hüseyin Erkan, 7.Murat Sevimler, 11.Ahmet Ülük, 9.Samet Bulut
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1.Ogün Karakaya, 5.Fatih Gürden (Dk.46 Caner Yılmaz), 7.Alpay Aldemir (Dk.61 Furkan Karabatak), 14.Caner Çolak (Dk.74 Avni Kürşat Özmen), 17.Metehan Andaç Özlü, 21.Selim Dedekoç (Dk.80 Ulaş Girgin), 22.Salih Sarıkaya, 27.Musa Buğrahan Kavaklı (Dk.46 Deniz Ataç), 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim
Yedekler: 25.Muhammed Enes Salik, 3.Ulaş Girgin, 10.Deniz Ataç, 11.Avni Kürşat Özmen, 29.Caner Yılmaz, 28.Furkan Karabatak, 77.Sinan Yazıcı
Teknik Sorumlu: Hayati Palancı
Sarı Kartlar: Batuhan Kurt (Alanya Kestelspor), Fatih Gürden, Selim Dedekoç, Caner Çolak, Metehan Andaç Özlü (Yeşilyurt Belediyespor)
Goller: Dk.12 Ahmet Buğrahan Tuncay, Dk.17 Talha Özler, Dk.87 Ahmet Ülük (Alanya Kestelspor)
ÖMER ALİ DELİBAŞ
“Kayısı Bana Enerji Veriyor”
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