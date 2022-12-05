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Anasayfa / Asayiş / Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirdi

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin temini yönünde yapılan çalışmaları kamuoyuna paylaştı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirdi
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İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin temini yönünde yapılan çalışmaları kamuoyuna paylaştı.

Özalper Mahallesi bir market içerisinde 40.000 ₺ düşürülmesi olayı ile ilgili yapılan kamera çalışması neticesinde parayı kaybeden şahsa tam olarak teslim edilerek tahkikata başlandı.

Koşu Mahallesinde meydana gelen 6136 S.K.M ( Ruhsatsız Tabanca) kapsamında 1 adet ruhsatsız browning tabanca ve 12 adet fişek elde edilerek tahkikata başlandı.

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Seyran Mahallesinde bir şahsın üzerinden bir adet pompalı tüfek ele geçirilerek tahkikata başlandı.

Akpınar Mahallesinde bir şahsın üzerinden toplam 202 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilerek tahkikata başlandı.

Çavuşoğlu Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme, Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı olayı ile ilgili 25 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş ve iki yaşı küçük şüpheli suça konu bisiklet ile yakalanarak tahkikata başlandı.

(Bülten)

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