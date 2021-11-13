Yeşilyurt Hata Yapmak İstemiyor!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta programında bugün sahasında Bayrampaşaspor ile karşı karşıya gelecek. Grubunda 18 puanla beşinci sırada bulunan turuncu yeşilliler İstanbul ekibi ile oynayacağı maçta fire vermeden yoluna devam etmenin yollarını arayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. Lig ve 3. Liglerde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Bayrampaşaspor maçında Taner Tuncer, Gökhan Coşar ve Ali Etlikci hakem üçlüsü görev yapacak. Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik sahada oynanacak mücadele 13 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak. Müsabakayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar turuncu yeşilli kulüp tarafından 1 TL olarak belirlenen fiyat karşılığında takımlarının karşılaşmasını tribünden canlı takip edebilecekler.

11.haftada deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelen turuncu yeşilliler, 18 puanda kalırken, 3’üncü sıradan 5’inci sıraya geriledi. Yeşilyurt Belediyespor, grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3’te mağlubiyet yaşadı. Bayrampaşa maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Malatya temsilcisi kritik maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Yeşilyurt Belediyespor taraftar desteğini de yanına alarak İstanbul ekibini devirmeyi ve gurubunda liderle arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. TFF 3.Lig 2. Grupta Düzcespor 22 puanla zirvede yer alırken, İskenderunspor 21 puanla ikinci, Iğdır Futbol Kulübü 19 puanla üçüncü, 18’er puanla Yomraspor dördüncü, Yeşilyurt Belediyespor ise beşinci sırada yer alıyor.