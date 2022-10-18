Yeşilyurt güldürdü diğerleri üzdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor evinde oynadığı maçta Adıyamanspor’u son dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer temsilcilerimizden Arapgirspor Kahta 02 Spor ile berabere kalırken, Akçadağspor ile Malatya İdmanyurdu haftayı yine puansız kapattılar.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 3. hafta karşılaşmaları oynandı. Yeşilyurt Belediyespor Yeşiltepe 1 Nolu Sahada Adıyamanspor’u konuk ettiği karşılaşmayı 89. dakikada Eray Baba’nın attığı golle 1-0 kazandı. Geçen hafta deplasmanda 12 Bingölspor’a 1-0 mağlup olan yeşil beyazlılar bu hafta aldığı galibiyetle puanını 6’ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Arapgirspor ise geçen hafta Dersimspor’a 3-0 kaybettiği maçın ardından bu haftada Kahta 02 Spor engelini aşamadı. Mor beyazlılar Kahta’da oynanan maçta sahadan golsüz berabere ayrılarak puanını 4’e yükseltti. Ligde puanı bulunmayan ekiplerden Akçadağspor evindeki maçta Elbistanspor’a 1-0 yenilirken, Malatya İdmanyurdu da deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor’a aynı skorla kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 3.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Akçadağspor 0-1 Elbistan Belediyespor

Aksaray Gençlikspor 1-0 12 Bingölspor

Dersimspor 1-1 Fırat Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklalspor 1-0 Malatya İdmanyurdu

Kahta 02 Spor 0-0 Arapgirspor

Siverek Belediyespor 1-0 Viranşehir Belediyespor

Yeşilyurt Belediyespor 1-0 Adıyamanspor