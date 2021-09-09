yeşilyurt galibiyete odaklandı

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Turuncu yeşilliler, sezonun ilk iç saha maçında İstanbul ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2.Grup 2.hafta programında 12 Eylül Pazar günü evinde Şile Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde saat 15.30’da başlayacak olan müsabakayı Halil Erdoğan, Yasin Kılıç ve Muhammet Mahmut Delimazı hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hasan Kılıçarslan.

Ligde sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda geçen hafta Düzcespor’a 3-1 kaybeden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şile Yıldız maçında sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Maçın hazırlıklarını Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada gerçekleştiren turuncu yeşilliler galibiyete odaklanırken çalışmalar bu doğrultuda sürdürülüyor. Kadrosundaki birkaç futbolcusu dışında oyuncu listesi tamamen değişen Yeşilyurt Belediyespor ilk kez Düzcespor maçında görücüye çıkmış ancak lige hazır bir görüntü verememişti. Düzce’deki maçın ilk yarısında soyunma odasına 1-0 geride girmesine karşın ikinci yarının hemen başında Selim Dedekoç’la eşitliği bulan turuncu yeşilliler sezona geç başlamanın yaratmış olduğu lige hazır olmamanın sıkıntısı yüzünden skoru korumakta zorluk çekmişti. Bu hafta aynı zamanda seyircisiyle buluşacak olan Malatya ekibi uzun zaman sonra taraftar desteğini de yanında hissedecek. TFF 3 Lig 2. Grup’ta 2.hafta programı şöyle:

11 EYLÜL CUMARTESİ SAAT 15.30

52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: Aykut Sergin

12 EYLÜL PAZAR SAAT 15.30

M.Yeşilyurt Belediyespor-Şile Yıldızspor: Halil Erdoğan

76 Iğdır Belediyespor-Siirt İl Özel İdarespor: Özer Özden

Elazığ Karakoçan-Kızılcabölükspor: Uğurcan Gökler

Yomraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Abdulbaki Ayyıldız

SAAT 16.00

Çarşambaspor-Gençlerbirliği: Alkan Parsak

İskenderunspor-Hacettepespor: Ahmet Turan Timuroğlu

Altındağspor-Kuşadasıspor: Ahmet Balkan

Bayrampaşaspor-Alanya Kestelspor: Şahin Berker

ÖMER ALİ DELİBAŞ