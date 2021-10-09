Yeşilyurt evinde kral

TFF 3.Lig 2.Grup’ta 6.hafta müsabakasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

FERDİ DURDU

Malatyalı iki teknik adamın maçında Hayati Palancı’nın yönettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Mustafa Ceviz’in başında olduğu 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 19.dakikasında Alpay Aldemir’in golüyle 1-0 öne geçti. 68 Aksaray Belediyespor, 43.dakikada Hasan Gündoğdu’nun kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

Turuncu yeşilliler, 62.dakikada Metehan Andaç Özlü’nün kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi. 69.dakikada Necmi Çoban’ın kendi kalesine attığı golle Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Bekir Özçelik, Muhammet Munir Dadı, 4.hakem Emir Toprak

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1.Ogün Karakaya, 5.Fatih Gürden (Dk.52 Deniz Ataç), 7.Alpay Aldemir (Dk.80 Musa Buğrahan Kavaklı), 14.Caner Çolak, 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.90 Sinan Yazıcı), 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz (Dk.80 Emre Baysal), 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim (Dk.90 Avni Kürşat Özmen)

Yedekler: 25.Muhammed Enes Salik, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 6.Emre Baysal, 8.Berkay Çam, 10.Deniz Ataç, 11.Avni Kürşat Özmen, 77.Sinan Yazıcı

Teknik Sorumlu Hayati Palancı

68 Aksaray Belediyespor: 41.Serkan Demirkol, 3.Muhammet Selim Okur (Dk.65 Semih İntepe), 4.Alperen Kuyubaşı (Dk.71 Mervan Yusuf Yiğit), 5.Ahmet Tuna Akıl (Dk.72 Oğuzhan Köseoğlu), 6.Gürcan Gözüm, 9.Alican Tez, 21.Hasan Gündoğdu (Dk.65 Çağlar Özel), 24.Burak Çolak, 68.Necmi Çoban, 88.Nurullah Serbest, 94.Fatih Çolak (Dk.72 Furkan Gedik)

Yedekler: 98.Hasan Çayrak, 7.Çağlar Özel, 11.Furkan Temir, 17.Oğuzhan Köseoğlu, 18.Furkan Gedik, 22.Semih İntepe, 29.Mervan Yusuf Yiğit

Teknik Sorumlu: Mustafa Ceviz

Goller: Dk.19 Alpay Aldemir, Dk.62 Metehan Andaç Özlü, Dk.69 Necmi Çoban (kendi kalesine) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Dk.43 Hasan Gündoğdu (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı Kartlar: Erhan Gözetlik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Hasan Gündoğdu, Alperen Kuyubaşı, Ahmet Tuna Akıl (68 Aksaray Belediyespor)

Dakika 10: 68 Aksaray Belediyespor’da Alperen soldan ceza sahasına girdi vurdu top kaleci Ogün’de kaldı.

Dakika 11: 68 Yeşilyurt Belediyespor ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Burak Çolak’ın önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Burak’ın şutunda top, kaleci Ogün topu kontrol etti.

Dakika 14: Gürcan Gözüm’ün uzaktan şutunda top kaleci Ogün’ün kucağında kaldı.

Dakika 19 GOL: Metehan Andaç Özlü’nün sağdan ortasında Volkan Serim’in dokunduğu top Alpay Aldemir’in önünde kaldı. Alpay’ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Dakika 29: Burak Çolak’ın uzaktan sert şutunda kaleci Ogün köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı.

Dakika 36: Aksaray Belediyespor’da Nurullah Serbest sağdan ceza sahasına girdi pasını çıkarttı defansın müdahalesi sonrası top yeniden bu oyuncunun önünde kaldı. Nurullah’ın şutunda kaleci Ogün topu kontrol etti.

Dakika 40: Caner Çolak’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan Demirkol parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 43 GOL: 68 Aksaray Belediyespor’da Necmi Çoban’ın pasında ceza sahasına giren Hasan Gündoğdu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 59: Yeşilyurt Belediyespor’da Selim Dedekoç’un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 61: 68 Aksaray Belediyespor’da Alican Tez’in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top kaleci Ogün’ün kucağında kaldı.

Dakika 62 GOL: Volkan Serim’in içeriye pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Metehan Andaç Özlü topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 69 GOL: Yeşilyurt Belediyespor’da Deniz’in sağdan ortasında 68 Aksaray Belediyespor’da Necmi Çoban, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.