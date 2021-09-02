yeşilyurt düzcespor’a konuk olacak

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde sürdürdüğü sezon başı kampını tamamlayan turuncu yeşilliler kara yoluyla maçın oynanacağı kente geçecek.
Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk hafta karşılaşmasında 5 Eylül Pazar günü Düzcespor ile mücadele edecek. Düzce 18 Temmuz Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Burak Kaplan yönetecek. Kaplan’ın yardımcılıklarını Berkay Salman ve Enes Berk Güçlü yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atakan Kozik.
Geçen sezonu üçüncü basamakta tamamlayarak adını play off grup maçlarına yazdırmayı başaran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezonda TFF 3. Lig’de üçüncü kez mücadele edecek. Teknik direktör Nihat Balan ile yollarını ayırdıktan sonra Hayati Palancı ile anlaşan turuncu yeşilliler kadrosunu büyük oranda değiştirdi. Kaptan Erhan Gözetlik ve Deniz Ataç ile sözleşme yenileyen Yeşilyurt temsilcisi transferde bugüne kadar Caner Yılmaz, Alperen Arslan, Mehmet Süha Yiğit, Alpay Aldemir, Ulaş Girgin, Berkay Can, Furkan Güzel, Sinan Yazıcı, Muhammed Enes Salik, Furkan Karabatak, Ogün Karakaya, Metehan Andaç Özlü, Volkan Serim, Selim Dedekoç, Burçin Yüksel, Fatih Gürden ve Caner Çolak gibi isimleri kadrosuna kattı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta 1.hafta maç programı şöyle:
4 EYLÜL CUMARTESİ
16.00 Hacettepespor-Elazığ Karakoçan
16.00 Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor
16.30 Halide Edip Adıvar FK-Altındağspor
16.30 Şile Yıldızspor-Çarşambaspor
16.30 Kuşadasıspor-52 Orduspor FK.
5 EYLÜL PAZAR
16.00 68 Aksaray Belediyespor-İskenderun A.Ş.
16.00 Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
16.30 Kızılcabölükspor-Bayrampaşaspor
16.30 Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor
ÖMER ALİ DELİBAŞ
4 Futbolcu Milli Takımda
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