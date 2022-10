Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivaline yoğun ilgi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile düzenlenen “Yeşilyurt Çocuk kitapları Festivali” çocuklar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 29 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Malatya Park Avm otopark alanında düzenlenecek olan festival, çocuklar ve gençler için eğlendirici ve eğitici birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Çocuk kitapları alanında çalışan çok az sayıda yayınevi olduğunu belirten Vali Şahin, “Çocuklara yönelik yeteri kadar üretim yapılmıyor, çocuk kitabı yazılmıyor, yeteri kadar çocuk kitabı yayınevimiz yok. Yayınevlerimiz çocuk kitaplarına yeteri kadar eğilmiyorlar. Bu festival aslında bunun için bir çağrı niteliğinde oluyor, ben huzurlarınızda bu çağrıyı tüm kitap evlerimize, tüm yazarlarımıza yapmak istiyorum, çocuklarımıza yönelik daha fazla üretim yapalım, daha fazla kitap yazalım” dedi.

Kitap festivali kapsamında birçok genç ve çocuğu yazarlarla bir araya getirerek çeşitli söyleşi programları gerçekleştireceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 9 gün boyunca Malatya’da bir kitap bayramı olacağını vurguladı.

Çocuk Kitap Festivali’nin Türkiye’de ilk olabilecek bir proje olduğunu söyleyen Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, “Belki de Türkiye’de ilkine imza attığız çocuk kitapları fuarına hoş geldiniz. Elbette ki her ilkin bir güzelliği, bir de eksikleri olabilir. Burada Belediye Başkanımıza gerçekten her türlü kültürel faaliyette bize destek verdiği için teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu alanda daha güzel etkinliklere imza atacağız. Kitaplarla, öğrencilerimizin buluşması için gereğini hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Çocuk Kitapları Fuarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ÇOK ÖNEMLİ YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACI VAR”

Konu çocuk, gençlik ve eğitim olunca her zaman öncü olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mümkün olduğunca çocuklarımıza yönelik alan açmak içinde her zaman çeşitli faaliyetler ve organizasyonlarda bulunduk. Bugün bu organizasyondan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz kültürel organizasyonlardan bir tanesi. Özellikle Yeşilyurt’umuzun genç bir nüfusu var ve Yeşilyurt şehrimizin en büyük ilçesi. Haliyle son dönemlerde aldığı göçlerle de gitgide nüfusu artıyor. Bu nüfusun büyük bir kısmını da gençler ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Ankara’da ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ adlı çok büyük bir vizyon projesi ile öne çıktı ve projelerini bir bir sıraladı. Bizlerde Malatya’da, Yeşilyurt’ta Cumhurbaşkanımızın bu belirlemiş olduğu vizyon çerçevesinde hem kendimizi geliştireceğiz, hem o yönde çalışmalar, faaliyetler yapacağız hem de mümkün olduğunca aynı şekilde gençlerimize yönelik eğitim faaliyetleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerle onları hem zinde tutacağız hem de sürekli ilerletip geliştirip, onları en iyi şekilde yetiştireceğiz. Çünkü Türkiye’nin çok önemli yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı var. Yetişmiş insan olunca her şeyde başarılı olunur, her şeyde mutlaka ileriye gitmeye de vesile olur diye düşünüyoruz. Bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak bünyemizdeki Yeşil Konaklarda, Gençlik Merkezlerinde yine Yeşilyurt Belediyemizin sosyal merkezlerinde hemen hemen her hafta çeşitli etkinliklerle, organizasyonlarla, spor faaliyetleri ile mümkün olduğunca gençlerimizle bir hareket etmeye gayret ediyoruz. Sayın Valim ilimizde aslında her yıl düzenli olarak yapılan bir kitap fuarımız vardı, Anadolu Kitap Fuarı ama böyle alan bazlı, özellikle gençlerin ve çocukların ilgi duyduğu, gelip rahat bir şekilde kendilerine ait eserleri satın alabilecekleri, öğrenebilecekleri, o kitaplarla haşır neşir olabilecekleri bir alan yoktu, sizlerinde destekleri, vizyonu ile bizleri yönlendirmeniz ile bizde en azından bu alanla ilgili hem yeni bir çalışma başlatmış olalım dedik, hem de biliyorsunuz eğitime ne kadar yatırım yapılırsa, gençlerin önü ne kadar açılırsa, onlara yönelik faaliyette ve organizasyonda bulunursak, eminim ki gençlerimiz gelecekte çok daha iyi yerlere gelecektir. Dokuz gün boyunca sürecek bu etkinlik bugün başlayıp, 6 Kasım’a kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA BİR KİTAP BAYRAMI OLACAK”

Bir hafta boyunca fuarda çocukları kitaplarla buluşturacaklarını ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliğini yapacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Yazarlarımız gelecek, birçok yazarımızın imza günü olacak. Yine söyleşisi olan yazarlarımız var. Bu yazarlarımızı burada hem çocuklarımızla hem de halkımızla buluşturacağız. Dokuz gün boyunca aslında Malatya’da bir kitap bayramı olacak, güzel bir kitap festivali olacak. Biz de bunu önümüzdeki yıllarda da hem geleneksel hale getireceğiz hem de daha geniş katılımlı olması içinde gayret gösterip, daha da büyüteceğiz. Burada yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir hazırlık var. Umarız gençlerimiz doya doya eğlenirler, kitap alıp okurlar. Çocuklarımızı unutmadık Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, kaymakamlığımızla birlikte hem Yeşilyurt’taki okulların hem de diğer bölgelerdeki okullardaki çocukların gelip burada kitap sahibi olması için çeşitli desteklerde vereceğiz. Yine taşınma noktasında katkılarımız olacak amacımız her bir çocuğumuzun en azından birkaç kitap alabilmesi ve bu kitaplarıyla da kendini bir nebze olsun geliştirebilmesi” dedi.

“BİZİM ARTIK BÖYLE KONSEPT FUARLARA YÖNELMEMİZ LAZIM”

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalinin, Cumhuriyet Bayramına çok yakıştığını belirten Vali Hulusi Şahin, “Ben bu fuarın fikir bazından gerçekleşme seviyesine kadar çok ciddi emek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ediyorum. Onun eseridir, ellerine sağlık. Kitap fuarları düzenlemek öyle kolay değil, Türkiye’de kitabı merkeze almak, öğrenmeyi, okumayı, ilmi almak herkes tarafından yapılan bir şey değil, keşke olsa. Malatya bunu başaran illerden biri ve çok başarılı bir kitap fuarı geleneğini oturtmuş, bu hususta da emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ben Mayıs’ın 18’inde göreve başladığımda da kitap fuarı devam ediyordu. Sonuna yetiştim ve oradaki tabloyu gerçekten çok memnuniyetle müşahede ettim. Fakat bizim artık böyle konsept fuarlara yönelmemiz lazım. Genel kitap fuarları dışında. Çocuk kitapları fuarı o açıdan çok değerli. Tabi buradaki en büyük engel, en büyük sıkıntı bizim çocuk kitabı hususunda çok geniş bir spektruma sahip olmamamız, yani yeteri kadar üretim yapılmıyor, çocuk kitabı yazılmıyor, yeteri kadar çocuk kitabı yayınevimiz yok. Yayınevlerimiz çocuk kitaplarına yeteri kadar eğilmiyorlar. Bu festival aslında bunun için bir çağrı niteliğinde oluyor, ben huzurlarınızda bu çağrıyı tüm kitap evlerimize, tüm yazarlarımıza yapmak istiyorum, çocuklarımıza yönelik daha fazla üretim yapalım, daha fazla kitap yazalım. Çocuklara yönelik, çocuğa pedagojik olarak yaklaşan kitapların sayısını arttırmamız lazım çünkü kitap sevgisi, okuma aşkı ve okuma alışkanlığı bu yaşlarda başlar” ifadelerine yer verdi.

“KİTAP FUARINA GELİN, ÇOCUKLARINIZI GETİRİN, BURADA KİTAP ALSINLAR”

Çocuklara küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırılırsa ileride hiçbir sorun yaşanmayacağını söyleyen Vali Şahin, “Biz bugünlerde çocuklarımıza okuma alışkanlığını verirsek sonradan bir daha o çocuklarla ilgili eğitim hayatı ile ilgili, ahlak öğretimi ile ilgili hiçbir sorun yaşamayız yeter ki okumayı, okuma sevgisini çocuklarımıza öğretelim. Bu kitap fuarının Malatya’mızda çocuklarımızın özellikle kitap alışkanlığının geliştirilmesinde çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Kitap fuarına gelin, çocuklarınızı getirin, burada kitap alsınlar. Hayatlarının ilk kitaplığını kendi kitaplıklarını, kişisel kitaplıklarını buradan aldıkları ilk kitaplarla oluşturmaya başlasınlar. Buna başlarlarsa bunun sevgisini bunun ilgisini eğer bu yaşta kazanırsalar emin olun bundan sonra eğitim hayatlarında hiçbir problem yaşamazlar ahlaken, karakter olarakta çok daha sağlam yetişirler. Kitap okuyan çocuktan hiçbir zaman zarar gelmez. Kitap okuyan çocuk geleceğin irfan sahibi, entelektüel insanları olarak yetişir. Hangi işi yaparsa yapsın, iyi yapar, düzgün yapar, doğru bir karakter sahibi olur o açıdan bu çağlar çok önemlidir. Bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Festivalin açılış programı Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından dua edilmesi ve kurdele kesimi ile sona erdi.

.