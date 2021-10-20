Yeşilyurt büyük bütçeli takımları geride bıraktı

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, üst üste aldığı iyi sonuçlarla, büyük bütçeli takımları geride bıraktı. Ligin başlamasına kısa bir süre kala kurulan ve uzun etaplı bir kamp dönemi geçiremeyen turuncu yeşilliler, şu ana kadar topladığı 15 puanla zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

3.Lig’de üçüncü sezonunu yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, bu sezon aldığı sonuçlarla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kala transferlerini yaparak, kampa giden Doğu Anadolu ekibi, sezona mağlubiyetle başlasa da sonraki 7 maçında topladığı 15 puanla zirveye yürüdü. Lider İskenderunspor ile aynı puana sahip olan ve gol averajıyla ikinci sırada yer alan turuncu yeşilliler, şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla büyük bütçeli takımları geride bıraktı.

Transfermarkt’ta yer alan bilgiye göre 200 bin Euro’luk bir piyasa değerine sahip olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 985 bin Euro piyasa değeri olan Düzcespor, 760 bin Euro piyasa değeri olan Hacettepespor, 700 bin Euro piyasa değeri olan 68 Aksaray Belediyespor, 650 bin Euro piyasa değeri olan 52 Orduspor ve 450 bin Euro piyasa değeri olan Iğdır Futbol Kulübü’nü geride bıraktı.