Yeşilyurt bu çıkışı hak etti

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta geride kalan 8 hafta sonunda toplandığı 15 puan ile zirvenin ortağı olurken, gol averajıyla haftayı ikinci sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 8.haftada sahasında konuk ettiği Denizli ekibi Kızılcabölükspor’u 2-1 mağlup etti. Grup’ta 8 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan turuncu yeşilliler, haftayı 15 puan ve gol averajıyla ikinci sırada tamamladı.

Grup’ta birinci hafta deplasmanda Düzcespor’a 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Yeşilyurt Belediyespor, son 7 maçta topladığı 15 puanla önemli bir çıkışa imza attı. Sezon hazırlıklarına geç başlamasına ve transferi kısa sürede halletmesine karşın Malatya teknik adam Hayati Palancı ile çıkış yakalayan Doğu Anadolu ekibi, zirvenin ortağı oldu.

2.Grup’ta 8.haftada sahasında Kızılcabölükspor’u 2-1’le geçen turuncu yeşilliler, 9.haftada deplasmanda Alanya Kestelspor ile karşılaşacak. Mücadele, 23 Ekim Cumartesi günü 14.00’da Alanya’da oynanacak. Grup’ta 9.hafta maçlarının programı şöyle:

22 Eylül Cuma

14.00 Elazığ Karakoçan-52 Orduspor (Elazığ Doğukent Stadı)

23 Eylül Cumartesi

13.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Çarşambaspor (Siirt Atatürk Stadı)

14.00 Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik Stadı)

14.00 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 Hacettepespor-Şile Yıldızspor (Yenimahalle Hasan Doğan Stadı)

14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Yomraspor (Stat henüz belli değil)

14.00 Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü (Kuşadası Özer Türk Stadı)

14.00 Bayrampaşaspor-Altındağspor (Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Dağılgan Stadı)