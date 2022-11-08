Yeşilyurt Belediyespor’un zirve inadı sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete daha imza attı. Ligde zirve inadını sürdüren yeşil beyazlılar, deplasmanda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor’u 1-0 mağlup etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 6.hafta karşılaşmaları oynandı. Akçadağspor ile Adıyamanspor’un ligden ihraç edilmesinin ardından grupta yer alan takım sayısı 12’ye düşerken 6.hafta 5 maçla geçildi. Grupta 6 maçın 6’sını da kazanan Kahramanmaraş İstiklalspor’un galip geldiği haftada zirve inadını sürdüren Yeşilyurt Belediyespor Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor karşısında hata yapmadı.

Yeşilyurt Belediyespor, Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor karşısında Emrah Tuncel, Doğancan Akkaya, Erhan Gözetlik, Sefa Saz, Ramazan Özcan, Ramazan Çavuş, Hüseyin Onur Kaçar, Burak Yılmaz, Aziz Ceylan, Fazlı Ayan ve Eray Baba on biriyle mücadele etti. Elazığ’da oynanan karşılaşmayı 55.dakikada Aziz Ceylan’ın attığı golle kazanan yeşil beyazlılar puanını 15’e yükseltti.

Aynı grupta yer alan Arapgirspor ise Arapgir İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 20.dakikasında Berkay Emre Sarısu’nun attığı golle Aksaray Gençlikspor’a 1-0 mağlup oldu. Diğer bir karşılaşmada da Viranşehir Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu karşılaştı. Viranşehir İlçe Stadı’nda oynanan müsabaka Viranşehir Belediyespor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi takımın golleri 9. dakikada Recep Çoban ve 48. dakikada Muhammed Faruk Çiçek’ten geldi.