Yeşilyurt Belediyespor’da Soner Bayram dönemi

MURAT İPEKTEN

TFF 3.Lig’den düşen ve bu yıl Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktörlüğe Soner Bayram getirildi.

Geride kalan sezonda başarısız yönetim sonucu 3.Lig’den BAL’a düşen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. 2022-2023 sezonu çalışmalarına dün itibariyle başlayan kulüp ilk olarak ise Arguvan Belediyespor’u 3. lige çıkaran Teknik Direktör Soner Bayram ile anlaşmak oldu. Kulüp binasında Başkan Oktay Özevren ve yönetim kurulu üyelerinin katılı ile gerçekleşen imza töreninde teknik direktörlük görevine getirilen Soner Bayram ile sözleşme imzalandı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Teknik direktör Bayram’ın yardımcılıklarına ise Ahmet Menevşeoğlu, Bedrettin Bulgurlu ve Hüseyin Ökke’nin getirildiği de ifade edildi.